Se negó a declarar la abuela acusada de estrangular a su nieta de tres meses en Lomas de Zamora

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la mujer quedará detenida acusada de "homicidio agravado por el vínculo" de su nieta, identificada como Ana María Patiño Fabro, de tan solo tres meses.

La madre de la niña fallecida es una adolescente de 17 años, de quien se reserva su identidad y también quedó detenida por los delitos de abandonó de persona y lesiones".

La adolescente quedó a disposición de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los vecinos de Lomas de Zamora están conmocionados y en un ataque de rabia, golpearon a la adolescente y todo quedó grabado en un video que se hizo viral.

golpiza_infanticidio_madre.jpeg

“Asesina, asesina. Dale, hija de put... Mátenla. Mátenla”, puede escucharse que le gritan. El video dura casi dos minutos y muestra la reacción de los vecinos de la calle Guaminí al 1000, de Ingeniero Budge.

El hecho ocurrió el sábado, cuando la mujer de 51 años llegó con la beba de 3 meses descompensada, pero los médicos comprobaron que estaba muerta. Rápidamente, las autoridades de la Unidad Sanitaria Enrique Finochietto, ubicada en el cruce de Campoamor y Ginebra, dieron aviso a la comisaría 10ª de Lomas de Zamora.

Los médicos constataron que la víctima presentaba lesiones en el rostro y en el cuello compatibles con un mecanismo de asfixia, por lo que alertaron a la Policía.

Sebastiana Ferreira, propietaria de la casa donde alquilaban una pieza aseguró que la relación entre era conflictiva.

"(Fabro) me dijo que la nena se ahogó y que la iba a llevar al hospital. Cuando la vi me dijo ´se me murió la bebé´. Me dijo que estaba ahí en la casa. Le dije que me lo traiga para llevarla al hospital y tardó", recordó la mujer.

"Siempre se escuchaba el llanto de las criaturas. Las dos peleaban mucho y hablaban muy fuerte", señaló.