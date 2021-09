Embed

“Hoy me dijo ‘bajo solita’ y se cayó mal por la escalera”, comenzó explicando Barassi. "Yo estaba medio dormido y le dije ‘bueno, ‘¿sabes bajar?’. ‘Sí, me agarro de acá’", relató el conductor de '100 argentinos dicen' mientras ponía caras como si estuviera haciendo un stand up.

Claro que inmediatamente, de acuerdo al relato del actor, abogado y presentador televisivo, corrió a alzar en brazos a la pequeña de 2 años, consolándola con el típico “No pasó nada, gorda”, repitió, mientras recreaba el momento íntimo con Pipi, tal como llama a Emilia.

Rada le contestó a Darío Barassi tras robarle le horario: "¿Qué hice tan mal?"

Llegada del “Match game” generó un corto circuito en la relación entre Soy Rada con Darío Barassi y a eso se le sumó que el nuevo ciclo desplazó en horario a “100 argentinos dicen” en la pantalla de El Trece.

Ellos eran amigos pero esto generó un malestar entre ambos. y Soy Rada trató de bajar los niveles de la disputa y dijo: “Nos recontra queremos y tenemos la mejor”, dijo.

Soy Rada y Barassi.jpg

Sobre el arranque del programa, Rada dijo: “Él (por Darío) me decía que me relajara y me daba contención”. Pero, cuando ocupó el lugar las cosas fueron distintas: “Me sorprendió cuando llegamos a ese horario porque Darío estaba super instalado. Pero son las reglas del juego, no lo decido yo. Si lo decidieron así es porque creen que es lo mejor y vamos con todo”.

“Me sorprendió que me pegaran el día del estreno. Pensé: '¿Qué hice tan mal?'. Es un bajón eso, eso no pasa con las redes sociales cuando entra alguien nuevo”, afirmó el humorista ya que lo hicieron debutar el mismo día que la nueva novela de esa pantalla, La 1-5/18.