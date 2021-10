Embed

Así, Florencia Peña declaró al programa de espectáculos de América TV "Me llamó Marce. No había entendido mucho qué había pasado. Sé que es calentón. Así que me llamó, y obviamente le acepté su descargo y su calentoneada por lo conozco, porque sé que él me conoce a mí". Al mismo tiempo la conductora de Flor de equipo dejó claro que "Le expresé que me había dolido a mí, pero él también me expresó que se había calentado de más. Listo. Lo charlamos".

Florencia Peña Mazzarello Intrusos.jpg Florencia Peña confirmó que se reconcilió con Marcelo Mazzarello, tras el mal entendido por el que el actor creyó que lo bajaban del rodaje de 'Más respeto que soy tu madre' por pedido de su compañera.

Por otro lado, Flor también tuvo en cuenta el reciente fallecimiento del padre de Mazzarello en medio de la pandemia. "Obviamente él estaba muy afectado por la muerte de su papá... por eso le acepté sus disculpas y le dije que yo jamás bajaría a un compañero, y mucho menos lo bajaría por ideología". Además sumó que "Se había dado la situación donde la producción había tomado una decisión con la que yo no tenía nada que ver [y al mismo tiempo] él y yo no habíamos podido hablar nunca... Yo estaba muy triste por la situación y lo pudimos arreglar", finalizó aliviada.

Quién dejó afuera de 'Más respeto que soy tu madre' a Marcelo Mazzarello

Así las cosas, una vez desatado el escándalo y la pelea entre los actores cuando Mazzarello se enteró que no sería de la partida en la versión cinematográfica de la obra teatral que supo protagonizar Antonio Gasalla, basada en el blog de Hernán Casciari, Nacho Laviaguerre, productor de la obra teatral original y uno de los productores de la película con Pampa Films, emitió un comunicado sobre este conflicto entre los actores.

mazzarello.jpg Marcelo Mazzarello iba a formar parte del elenco de la versión cinematográfica de 'Más respeto que soy tu madre' junto a Florencia Peña y elenco, pero la producción tomó la decisión de apartarlo.

"Sin entrar en la discusión de fondo quiero comunicar, acerca del tuit que dio a conocer el actor Marcelo Mazzarello, que la decisión de no elegirlo para uno de los personajes de la película fue de la producción ya que, a partir del conflicto desatado hace unas semanas y lamentablemente aún no resuelto entre las partes, se priorizó preservar la armonía y el buen clima de trabajo en el set", aseguró para despejar dudas.