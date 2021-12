La estrategia de Fabián Gianola para defenderse de la acusación de abusos sexuales

Sin embargo, pese a mantener un silencio Fabián Gianola y sus abogados ya planificaron la defensa del actor. Los letrados, entre los que está Gustavo D ´lía, aseguran que las acusaciones son mentiras y que se trata de una “operación” para mancharlo a Ginola. Entonces, Fabián Gianola esperará ser citado por la Justicia para romper allí el silencio y contar su verdad de los hechos.

Fabián Gianola podría ser detenido por presunto abuso sexual

En 2018, Fernanda Meneses presentó una denuncia penal contra Fabián Gianola, su excolega y amigo durante casi 20 años. Lo acusa de "comisión del delito de abuso sexual".

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", asegura Meneses.

En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer "quería prensa" y desestimó todas las versiones.

Este viernes, en Nosotros a la mañana (El Trece) retomaron el caso para anunciar que Fabián Gianola sería citado a una declaración indagatoria por este caso. "Es más, dicen que la fiscalía pediría su detención una vez que se fije fecha de citación", revelaron en el programa.

Sandra Borghi contó que había intentado comunicarse con el actor para que pudiera dar su versión de los hechos pero él señaló: "Me agradeció por la pregunta pero me aclaró que su abogado no lo deja decir nada por el momento".

Gustavo D´Elía, abogado elegido por las denunciantes, aseguró que habría más mujeres que podrían dar testimonio pero no lo hacen por miedo. "Muchas temen quedarse sin trabajo en el medio o tener consecuencias peores".