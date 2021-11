"Liz, creo que el personaje también te quedó bien, tiene esa cosa inocente, de ternura. Pero también tengo que confesar que, como amiga, te dije 'che, amigo, viene comedia musical y no sé si estás viendo el programa porque yo estoy juzgando, por si no cantan mucho...", comenzó diciéndole Jimena Barón.

"Me contestó peor que lo que lo que lo hizo Morrison en los primeros siete años de su vida. Me dijo 'me ch… un huevo'. Te lo vengo diciendo hace días y me contestaste como un maleducado. Entonces, ahora valoro todo lo demás, pero, amigo, no cantaste nada", siguió la jurado.

Luego del programa, Lizardo se mostró muy enojado: "A Jimena no le gustó porque canté poco, me puso un puntaje bajo. Yo ya tengo 31 años, ya estoy grande para que me digan maleducado y que me cuestionen como soy”.

“Yo tengo todo para defender con las palabras y no es faltar el respeto decir lo que pienso. Basta de creer que, porque explico y defiendo lo que vengo a hacer acá soy maleducado. Si quieren buscar algo para mandarme al duelo y justificar que fue un horror está bien, háganlo. Pero no digan pavadas porque es una pavada pedirme que cante una canción al principio o que no la cante".

Luego de esto, los amigos tuvieron una fuerte charla en la que se dijeron de todo y terminaron haciendo las paces. Aunque a Lizardo no le gustó nada la exposición y esta pelea puede ser un paño frío en la relación de ambos.