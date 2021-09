Ante los rumores y especulaciones que generó la publicación, Ventura volvió a las redes para aclarar: "Me hice ayer un hisopado, me ayudó Gustavo Sofovich porque tiene conexión con una empresa que las hace y me dio negativo. Estaba con una pequeña gripe y no quiero que se desarrolle, entonces hoy me fui al neumonólogo, me vio bien y me dijo que es una gripe común pero que no la desatienda".

"El miércoles me voy a internar y voy a aprovechar para hacerme los estudios anuales. Me interno el miércoles y me empiezan a hacer la batería de estudios el miércoles a la nochecita. Después, el jueves ya me entran a pasear por toda la clínica y me hacen el resto de los estudios”, detalló.

Entonces, Luis explicó: “Por eso, escribí ese mensaje porque después no quiero que se convierta en un drama. Cada vez que me interno, sale la noticia y se convierte en un drama, entonces prefiero anticipar el juego. Por eso lo escribí, no por otra cosa. Lo importante es que estoy bien y quiero estar mejor".

Luis Ventura ratificó las amenazas recibidas del entorno de Claudia Villafañe

Consultado sobre la causa Maradona, Luis Ventura una vez más expuso toda la información que maneja, desenmascaró el accionar de Dalma y Gianinna y dio detalles de las amenazas recibidas, donde lo amenazaron de muerte. Fue en el marco de una charla con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde a raíz de los sucesos de las últimas semanas, el periodista de América TV habló de su relación con las chicas Maradona y su madre, Claudia Villafañe.

“Todo lo que ocurrió en estas últimas semanas es más de lo mismo. Lo vengo diciendo hace años. No escuché nada nuevo y fue más de lo que salió en Secretos Verdaderos. Diego Maradona se reunió conmigo, él quiso hacerlo”, aseguró el presidente de APTRA cuando fue consultado por el tema.

Luis Ventura mantiene una tirante relación con Claudia Villafañe y sus hijas desde hace tiempo.

Así, al referirse a los dichos y planteos de las hijas del Diez y su madre Ventura afirmó que "Hay que decir siempre la verdad, pero yo creo que ellas no la dijeron nunca. Que se pongan a hablar de los departamentos que compraron como mujer soltera. Si es cierto que cuando compraron los departamentos, Diego se estaba muriendo”.

Pero lo más fuerte de su repaso sobre la polémica relación que mantiene con la ex mujer y las hijas de Maradona, tiene que ver con los detalles de las amenazas que sufrió por parte del entorno de Claudia Villafañe. “Ahora quiero ver quién es quién. Todo lo que pedían que me despidieran y me hicieran juicio. Llamando a las autoridades para dejarme sin trabajo, además de amenazarme de muerte en mi celular personal. Todo eso se empieza a ver. Se terminaron las nenitas y son mujeres madres de familia”, disparó contundente.

“Una amiga de las chicas pero también la hija hizo el llamado de la socia testigo de divorcio y social comercial de Claudia. Recibí un llamado a la madrugada diciendo que iba a aparecer en un zanjón si seguía hablando de Maradona. Pude tener acceso al número de teléfono donde se había hecho el llamado y me doy cuenta que es el mismo número. Me atendió la misma mujer que me dijo barbaridades, mujer que se hizo fotos con Claudia en Estados Unidos y Gran Bretaña”, explicó Ventura con lujo de detalles.

Si bien luego Villafañe se disculpó con él ante las amenazas recibidas, se preguntó quién la facilitó su teléfono a las personas que quisieron amedrentarlo. “Quién le dio este teléfono a esta señora. Sí recibí el llamado de Claudia disculpándose y lo cuento. Pero no voy a dejar de contarlo porque esta es la manera que tienen de manejarse”, concluyó firme.