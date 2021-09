Pero el tema quedó en el aire y Darío contó cómo se siente y lucha con su cuerpo todos los días.

“Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad, porque mi cuerpo es un cuerpo enfermo, aunque no tenga problemas de salud. Si bien tengo un cuerpo real, es un cuerpo con un sobrepeso importante”, explicó en una entrevista con La Nación.

“Soy una persona obesa y no levanto la bandera diciendo que eso está bien. Soy de la bandera de la salubridad y por ese camino voy. Hago bastante terapia, consulto al nutricionista, no soy un relajado con el tema. De todos modos, siempre pregono que no hay que seguir estereotipos y ser fiel a uno mismo”, sumó.

“Entre humilde y egocéntrico, soy esto último, me quiero demasiado a mí mismo, incluso con este cuerpo. No es necesario el cuerpo ideal para cumplir todo lo que se desea en la vida. De todos modos, ya tengo treinta y pico y soy padre, y a pesar que mis análisis den bien, entiendo que no es sano”, explicó.

“Es una meta estar sano y poder permanecer en esta tierra el mayor tiempo posible. Quiero estar cuando mi hija se reciba, se case y se compre su primer departamento”, admitió.

El susto de Darío Barassi por la risa de una participante

Un momento insólito se vivió al aire en 100 argentinos dicen. Darío Barassi se mostró asustado cuando escuchó la risa de una participante. La reacción del conductor se volvió viral en las redes sociales.

"¿Qué hace un jugador de fútbol antes de patear un penal?", fue la pregunta que desató todo. Solange, de la familia Kempner, estaba en el centro del estudio y tenía que dar una respuesta. "Rezar", contestó y agregó "el cosito", haciendo alusión a la acción de persignarse. "Tenés menos iglesia que yo cuello", le respondió Barassi.

En ese instante, la participante soltó una fuerte carcajada, que sorprendió al humorista.

Barassi se escondió detrás del decorado. El conductor quedó desconcertado con el sonido que emitía Solange cada vez con su risa. "Te juro que se rie así", advirtió alguien de la familia.

Finalmente, el humorista regresó a su lugar para continuar con el desarrollo habitual del programa.