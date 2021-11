Fue en recital de Marc Anthony en la ciudad costera en la que vive, con su mamá pegada escribió: "Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo, Mi Reina???? Solo abrazame".

Cantaron juntas y disfrutaron de la velada.



Rumores cruzados en LAM por una primicia de la niña Loli

Esta mañana la niña Loly fue el centro de la polémica cuando una de las angelitas dio una información, que su conductor Ángel de Brito desmintió minutos después.

Casi sobre el final del envío del trece, con de Brito desde Miami de manera remota, Andrea Taboada tiró una primicia de un embarazo bomba. Al principio, y para generar suspenso, la cosa vino de enigmática. Pero ya hacia el final del programa la panelista contó que "la que está embarazada en Miami de seis meses, es Loly Antoniale". "Se vino a Miami y desapareció, estamos hablando de Mariana Antoniale, La Niña Loly", siguió de Brito, para potenciar la información de Taboada.

Para seguir dándole rienda suelta a la bomba, Taboada avisó que "es la información que me llega, y me van a llegar unas fotografías también. Tiene que ver con un embarazo de seis meses, que estaría viviendo. En diciembre fue la última vez que posteó, así que estaría entrando al sexto mes".

Pero sucede que tras exponer la supuesta primicia, Ángel de Brito avisó que se contactó con Loly Antoniale para que de más detalles de su embarazo. Pero para sorpresa de todos, la modelo radicada en el país del norte le respondió que no es así, que no está embarazada.

"Me dijo que no está embarazada. Me dijo 'no vas a ser tío'. Le digo estás segura, no tenés ganas, y hasta ahí llegamos. Así que por ahora no está embarazada. Cuando terminemos el programa la voy a llamar y le voy a preguntar todo. Que me mande pruebas", explicó de Brito echando por tierra la información de su compañera.

Recordemos que hace años Mariana Antoniale está radicada en Miami, donde es un misterio de qué vive y quién es su actual pareja. La modelo cordobesa vivió épocas de mucha exposición mediática, tras ser descubierta por Gerardo Sofovich -que fue quien le puso el apodo por el nombre de un personaje teatral que le encargó- y al vivir una intensa relación sentimental con el periodista Jorge Rial.