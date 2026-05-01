Gran Hermano: Emanuel no perdonó a Solange Abraham y la fulminó en vivo con una frase lapidaria

Por último, lanzó otra crítica hacia su excompañera: "Ella me tildó de tibio por haberme alejado. Sinceramente, se lo llevó a Edu, que es mi amigo, acá, dentro de la casa. Y era un ente por ella. Lo mejor que le pudo pasar a Edu es que se haya ido Sol".

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Qué dijo Emanuel sobre Solange tras su salida de Gran Hermano

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano (Telefe) desató una fuerte polémica tanto dentro de la casa como en el público. Su despedida no pasó inadvertida, ya que estuvo marcada por críticas directas hacia Emanuel Di Gioia, a quien señaló sin rodeos antes de dejar el reality.

En ese momento, Solange reafirmó su postura frente a sus compañeros, acusando a Emanuel de traidor y exponiendo parte de su estrategia de juego. Sus declaraciones sacudieron la convivencia y dejaron al descubierto tensiones que venían acumulándose desde hacía semanas.

Emanuel, lejos de guardar silencio, reaccionó durante una charla con Yanina Zilli y Luana, donde expresó con contundencia lo que pensaba tras la salida de su compañera: "Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. No te podes despedir, andate. Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensas que se quiso pelear conmigo? Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo. ¿Sabes cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa? Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!".

Por ahora, aún quedan dudas sobre las circunstancias de la salida de Solange, que podrían aclararse en los próximos días. Además, se mantiene abierta la posibilidad de que regrese a través del repechaje, una instancia que podría darle una nueva oportunidad dentro del juego.