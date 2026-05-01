A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Dijo todo

El enojo de Solange por su polémica expulsión de Gran Hermano: "Solo expuse..."

Solange habló tras su repentina salida de Gran Hermano y se refirió a las distintas versiones que circularon en torno a su desvinculación del reality. Enterate.

1 may 2026, 00:19
El enojo de Solange por su polémica expulsión de Gran Hermano: Solo expuse...
El enojo de Solange por su polémica expulsión de Gran Hermano: Solo expuse...

El enojo de Solange por su polémica expulsión de Gran Hermano: "Solo expuse..."

Solange habló tras su comentada salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en medio de las versiones que circularon sobre supuestas exigencias que habría planteado para continuar dentro del reality. Entre los rumores se mencionó un pedido de mejora salarial y la posibilidad de regresar a México, donde previamente había participado de La Casa de los Famosos (Telemundo).

La participante se sentó en la gala de este jueves 30 de abril del programa y allí decidió hablar de manera directa sobre su salida. Frente a las cámaras y en diálogo con Santiago del Moro y los panelistas, mostró su descontento con la medida tomada por el Big.

Leé también

Gran Hermano: Emanuel no perdonó a Solange Abraham y la fulminó en vivo con una frase lapidaria

gran hermano: emanuel no perdono a solange abraham y la fulmino en vivo con una frase lapidaria

“Me expulsaron. No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, pero esto es así y es parte. Extrañaba a mi hija; en varias oportunidades pensé si lo mejor era abandonar. La primera vez que estuve no era mamá”, contó los motivos, aún movilizada tras su salida.

Visiblemente afectada, respondió si volvería o no a entrar a la casa: “Acabo de salir y la verdad es que estoy con mucha info, bastante perturbada, y no te puedo decir si entraría o no. Me pareció injusto que me expulsaran. ¿Existe que, si vos decís que extrañás a tu hija, te expulsen? No amenacé, solo expuse que la extrañaba. Si Gran Hermano considera que es así, está bien y estoy acá”.

Embed

Qué le dijo Brian Sarmiento a Solange de Gran Hermano

La expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano (Telefe) sigue generando repercusiones dentro y fuera de la casa. Mientras los participantes intentan reacomodarse tras la salida de una de las jugadoras más comentadas del ciclo, las opiniones sobre lo ocurrido no dejan de multiplicarse.

En ese contexto, Brian Sarmiento fue uno de los que dio su mirada más cruda sobre lo sucedido durante su paso como invitado por Corta por Lozano (Telefe). El exfutbolista aseguró que la salida de Sol no lo sorprendió y que, según su percepción, era un desenlace que venía gestándose desde hacía tiempo dentro del reality.

“Lo venía hablando con los chicos y le decía a Martín que hacía tres semanas que Sol ya había llegado a su tope y había perdido la magia, disparó.

Con su estilo directo, Sarmiento también reconoció que dentro de la casa buscaba generarle reacciones como parte del juego, aunque aclaró que eso no modificaba su lectura general sobre la situación de la participante: “Yo la pinchaba, porque era mi juego ahí adentro”.

“Venía viendo que ya no quería estar más ahí”, insistió en que lo que veía era a una jugadora desgastada, con menos energía para sostener su rol dentro de la dinámica del programa.

Para Brian, el eje de todo no pasaba únicamente por la expulsión, sino por un proceso previo de desgaste y pérdida de motivación que, según su visión, ya era evidente para todos dentro de la casa: Seguramente debe extrañar a su hija, pero en todo momento dejó de jugar".

Y fue todavía más crítico al analizar su rendimiento en el juego, apuntando a una falta de evolución en sus estrategias dentro del reality: Ya era aburrido lo que hacía y los chicos le perdieron el respeto porque siempre caía en la misma, muy repetitiva en los recursos”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto