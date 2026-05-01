El enojo de Solange por su polémica expulsión de Gran Hermano: "Solo expuse..."

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Qué le dijo Brian Sarmiento a Solange de Gran Hermano

La expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano (Telefe) sigue generando repercusiones dentro y fuera de la casa. Mientras los participantes intentan reacomodarse tras la salida de una de las jugadoras más comentadas del ciclo, las opiniones sobre lo ocurrido no dejan de multiplicarse.

En ese contexto, Brian Sarmiento fue uno de los que dio su mirada más cruda sobre lo sucedido durante su paso como invitado por Corta por Lozano (Telefe). El exfutbolista aseguró que la salida de Sol no lo sorprendió y que, según su percepción, era un desenlace que venía gestándose desde hacía tiempo dentro del reality.

“Lo venía hablando con los chicos y le decía a Martín que hacía tres semanas que Sol ya había llegado a su tope y había perdido la magia”, disparó.

Con su estilo directo, Sarmiento también reconoció que dentro de la casa buscaba generarle reacciones como parte del juego, aunque aclaró que eso no modificaba su lectura general sobre la situación de la participante: “Yo la pinchaba, porque era mi juego ahí adentro”.

“Venía viendo que ya no quería estar más ahí”, insistió en que lo que veía era a una jugadora desgastada, con menos energía para sostener su rol dentro de la dinámica del programa.

Para Brian, el eje de todo no pasaba únicamente por la expulsión, sino por un proceso previo de desgaste y pérdida de motivación que, según su visión, ya era evidente para todos dentro de la casa: “Seguramente debe extrañar a su hija, pero en todo momento dejó de jugar".

Y fue todavía más crítico al analizar su rendimiento en el juego, apuntando a una falta de evolución en sus estrategias dentro del reality: “Ya era aburrido lo que hacía y los chicos le perdieron el respeto porque siempre caía en la misma, muy repetitiva en los recursos”.