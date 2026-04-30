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Anunciaron un embarazo bomba de un jugador de la Scaloneta: el conflicto que enfrenta su pareja

En LAM dieron a conocer una información que generó fuerte impacto: un futbolista de la Selección Argentina sería papá en los próximos meses, en medio de un contexto personal de su pareja que no es sencillo.

30 abr 2026, 23:25
Anunciaron un embarazo bomba de un jugador de la Scaloneta: el conflicto que enfrenta su pareja
Anunciaron un embarazo bomba de un jugador de la Scaloneta: el conflicto que enfrenta su pareja

Anunciaron un embarazo bomba de un jugador de la Scaloneta: el conflicto que enfrenta su pareja

Se trata de Nicolás González, jugador de la Selección Argentina y una pieza importante en el ciclo de Lionel Scaloni al frente del equipo nacional. El delantero, con presente consolidado en el plano internacional, volvió a quedar en el foco tras rearmar su vida sentimental luego de su escandalosa separación de Paloma Silberberg, un vínculo que terminó envuelto en rumores de infidelidades y fuerte exposición pública.

En este nuevo capítulo personal, el futbolista del Atlético de Madrid habría iniciado una relación con Ludmila Isabella, expareja de Lautaro Acosta, ídolo de Lanús, en un vínculo que rápidamente tomó estado público debido a la existencia de una causa judicial por violencia de género.

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La información fue detallada en LAM (América TV), donde se dieron a conocer pormenores de la situación y se analizó el impacto que esta nuevo paso en la relación incipiente.

"No lo confirmaron, tampoco descartaron. Lo que creo es que como ella tiene una complicación con su ex, quizas tenga que ver con esto", dijo Juli Argenta sobre el motivo que podría llevar a que no lo anuncien aún.

Y detalló el conflicto que habría tenido con su expareja Ludmila: "Como tiene un hijo con el Laucha Acosta, recuerdan que le hizo una denuncia por violencia de género, fueron y vinieron muchas veces, hasta que arreglaron la parte ecónomica. Ella ahora recuperó el vínculo con la familia de él, pero ellos no se hablan. Según la versión de él, porque ella no da su versión, se está haciendo cargo del chico por completo. Ella va y viene, pero está casi instalada en Madrid”.

“Ellos tuvieron una relación con muchísima piel, química. Él se separó de Paloma en medio de infidelidades. Lo blanquearon en Año Nuevo, más o menos, y los tiempos del embarazo estarían ahí. Nico no tiene hijos, sería su primer hijo. Se tatuaron juntos, fue una relación que aceleró a fondo”, expresó sobre un vínculo afectivo que habría crecido a pasos agigantados.

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Quién es Ludmila Isabella, pareja de Nico González

En LAM (América TV), Pilar Smith aportó nuevos datos sobre Ludmila Isabella, expareja de Lautaro Acosta y actual pareja de Nicolás González, en medio del revuelo que generó la noticia de un embarazo en camino.

Según contó la periodista, Isabella transita una nueva etapa personal junto al futbolista de la Selección Argentina, con quien habría consolidado una relación en los últimos meses, en paralelo a un fuerte reordenamiento de su vida privada. En ese contexto, trascendió que la pareja estaría esperando un hijo para los primeros meses del próximo año, una información que reavivó el interés mediático sobre su historia.

Es modelo, influencer. El año pasado la veía en NET. Conduzco un programa con Diego Suárez. Es raro que vio nuestras historias donde confirmábamos el embarazo y no reaccionó ni respondió”, profundizó la periodista.

Ludmila Isabella

     

 

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