Gladys La Bomba Tucumana se quebró en vivo en Gran Hermano al recordar a su expareja: "El duelo no termina nunca"

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Gladys “La Bomba Tucumana” vivió un momento de profunda emoción al recordar a su gran amor, Luciano Ojeda, quien falleció tras luchar contra el cáncer.
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Gladys La Bomba Tucumana se quebró en Gran Hermano Generación Dorada al recordar a Luciano Ojeda. “Él será mi gran amor para siempre”, expresó.
En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Gladys “La Bomba Tucumana” vivió un momento de profunda emoción al recordar a su gran amor, Luciano Ojeda, quien falleció tras luchar contra el cáncer.
Todo sucedió cuando Santiago del Moro ingresó virtualmente para conversar con los participantes sobre el edadismo. En ese contexto, la cantante compartió una reflexión sobre los prejuicios hacia las mujeres mayores: "Hace un rato fui al stream y estuve hablando de ese tema, porque, así como yo, hay muchas mujeres de mi edad que son hateadas si se ponen una pollera corta, dicen que sos una vieja, una ridícula y generalmente viene de la gente que es más joven".
"Yo tuve mi pareja que murió a los 38 años, ojalá tengan la suerte de cumplir 61 como tengo yo y que lo lleven así, bien puestos, y con la aceptación que yo tengo conmigo misma, que es lo único que me importa. Soy dueña de ponerme un short, una minifalda o lo que sea", siguió.
El conductor le preguntó entonces cómo había logrado atravesar el duelo y estar presente en el reality. Gladys, conmovida, respondió: "Yo acepté la propuesta de venir a la casa de Gran Hermano, porque estaba atravesando un momento, estoy atravesándolo como puedo. Hace muy poquito que Luciano me dejó, mi amor, el amor de mi vida, que lo va a ser siempre. Yo me enamoré de grande, de verdad, conocí el amor verdadero, el amor puro, el amor honesto, sincero, sin segundas intenciones, lo conocí de grande".
Entre lágrimas, agregó: "Me enamoré a los 57 años y acompañé a una persona que estaba enferma, elegí quedarme ahí. Ay, me emociono". Y expresó: "Elegí quedarme con él y acompañarlo hasta el último día de vida que tuvo, estoy acá por eso".
"Me pasó viendo videos, cosas nuestras, tratando de seguir, porque sé que él esté donde esté, querría que yo siga viviendo, siga sonriendo, siga siendo la que fui siempre, siga cantando, porque él amaba que yo cantara, que fuera divertida y alegre como siempre soy, que es la faceta que por ahí la gente no conoce de mí", siguió.
Por último, explicó por qué aceptó estar en el reality: "Por eso también acepté estar acá, para ver qué me pasaba, salirme un poco de ese duelo que no termina nunca y que nunca va a terminar, porque va cambiando de estado. Estoy en la etapa de la aceptación, de que nunca más voy a verlo y de que nunca más voy a escuchar su voz, me encuentro en este momento".
La expectativa crece en torno a Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe que debutará el lunes 27 de abril. En las últimas horas se confirmó que Gladys “La Bomba Tucumana” será una de las protagonistas de esta nueva etapa. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde adelantó detalles de la incorporación que ya genera comentarios en el mundo del espectáculo.
El ingreso de la cantante tropical se da en reemplazo de La Maciel, quien decidió abandonar la competencia tras atravesar un momento delicado. La participante sufrió un ataque de pánico luego de recibir una notificación judicial vinculada a una denuncia en su contra, lo que terminó afectando su continuidad dentro del juego.
Consciente de la exposición que implica estar en la casa más famosa del país, Gladys comenzó a prepararse para su debut televisivo. En ese proceso, decidió realizarse algunos retoques estéticos para presentarse renovada frente a las cámaras.
Uno de los cambios fue en su sonrisa. La artista visitó un centro odontológico y compartió con sus seguidores el resultado: “Aceitando la máquina. Les quería mostrar el trabajo terminado. Unas cositas sencillitas”.
Además, pasó por un salón especializado en extensiones capilares, donde apostó por un look con más volumen y largo. Entusiasmada con el resultado, comentó: “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.
Este desafío profesional llega en un momento sensible para la cantante. A casi un año de la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, quien falleció tras luchar contra el cáncer, Gladys continúa atravesando un proceso de reconstrucción personal y emocional.
En ese contexto, su participación en el reality aparece como una oportunidad para mostrarse desde otro lugar, con energías renovadas y con la intención de reconectar con el público en una etapa distinta de su vida.