Gladys La Bomba Tucumana se quebró en vivo en Gran Hermano al recordar a su expareja: "El duelo no termina nunca"

Entre lágrimas, agregó: "Me enamoré a los 57 años y acompañé a una persona que estaba enferma, elegí quedarme ahí. Ay, me emociono". Y expresó: "Elegí quedarme con él y acompañarlo hasta el último día de vida que tuvo, estoy acá por eso".

"Me pasó viendo videos, cosas nuestras, tratando de seguir, porque sé que él esté donde esté, querría que yo siga viviendo, siga sonriendo, siga siendo la que fui siempre, siga cantando, porque él amaba que yo cantara, que fuera divertida y alegre como siempre soy, que es la faceta que por ahí la gente no conoce de mí", siguió.

Por último, explicó por qué aceptó estar en el reality: "Por eso también acepté estar acá, para ver qué me pasaba, salirme un poco de ese duelo que no termina nunca y que nunca va a terminar, porque va cambiando de estado. Estoy en la etapa de la aceptación, de que nunca más voy a verlo y de que nunca más voy a escuchar su voz, me encuentro en este momento".

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Cuáles son los retoques estéticos que Gladys La Bomba Tucumana se hizo para entrar a Gran Hermano

La expectativa crece en torno a Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe que debutará el lunes 27 de abril. En las últimas horas se confirmó que Gladys “La Bomba Tucumana” será una de las protagonistas de esta nueva etapa. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde adelantó detalles de la incorporación que ya genera comentarios en el mundo del espectáculo.

El ingreso de la cantante tropical se da en reemplazo de La Maciel, quien decidió abandonar la competencia tras atravesar un momento delicado. La participante sufrió un ataque de pánico luego de recibir una notificación judicial vinculada a una denuncia en su contra, lo que terminó afectando su continuidad dentro del juego.

Consciente de la exposición que implica estar en la casa más famosa del país, Gladys comenzó a prepararse para su debut televisivo. En ese proceso, decidió realizarse algunos retoques estéticos para presentarse renovada frente a las cámaras.

Uno de los cambios fue en su sonrisa. La artista visitó un centro odontológico y compartió con sus seguidores el resultado: “Aceitando la máquina. Les quería mostrar el trabajo terminado. Unas cositas sencillitas”.

Además, pasó por un salón especializado en extensiones capilares, donde apostó por un look con más volumen y largo. Entusiasmada con el resultado, comentó: “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.

Este desafío profesional llega en un momento sensible para la cantante. A casi un año de la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, quien falleció tras luchar contra el cáncer, Gladys continúa atravesando un proceso de reconstrucción personal y emocional.

En ese contexto, su participación en el reality aparece como una oportunidad para mostrarse desde otro lugar, con energías renovadas y con la intención de reconectar con el público en una etapa distinta de su vida.