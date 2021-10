La figura de El Nueve reveló que no le faltan candidatos. De hecho, indicó que recibe mensajes de gente más joven por Instagram. "Muchos hombres de entre 38 y 48 años me escriben por privado. Pasa que no me gustan los jóvenes. Y mis amigas me dicen '¡dale, dejate de joder!'", comentó.

Roccasalvo advirtió que pocos son los hombres que logran seducirla. "Me voy a tener que conseguir un tano porque los hombres de argentina tienen muchos problemas sociales. Siempre está haciendo cuentas... dejan mucho que desear", sostuvo.

La enfermedad de Charly, el gran amor de Susana Roccasalvo

En la entrevista con Gente, la conductora de Implacables recordó que sufrió muchísimo cuando se enteró que su pareja tenía cáncer.

"Esos meses de su enfermedad fue como ver pasar una película de terror. Fue durísimo", resumió Roccasalvo, que perdió a su compañero el 20 de enero de 2016.

Por último, la periodista destacó que disfrutaron muchísimo de su amor antes de despedirse para siempre. "Tuvimos mucho tiempo para hablar. Puede decirle todo lo que sentía", sentenció.