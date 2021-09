Tras renunciar a todo y alejarse del medio, Romina Malaspina se hizo un significativo tatuaje

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCSSrR9lLMCR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKtZAeyB3pXSZB6TESaJSJWgRipSAUvP13m4fOiqQMm8DH9Ri7N9lDMz8zZBmZBf4YW6h0qSlAoauam0ungVYQkQZCt1y31xknnlxg9nC64niZAh3suLWImqnaaNTxkKOZBD4qZBkRjhJXDnBuY7YZBrCpDOBb7ltJ6HKeQXJoDdwFCzUiCmeCZB0ZD View this post on Instagram A post shared by ROMINA MALASPINA (@romimalaspina)

“Este 2021 fue un año de cambios, de desafíos, de transformarme… Por eso quiero compartir con ustedes que siempre están ahí, la primera imagen de este tattoo que significa todo eso", comenzó en el texto de la foto.

"Porque este año muchos renacimos como el ave Fénix y nos reinventamos. No lo duden, todos podemos lograr lo que sea si nos lo proponemos", sumó y le consultó a los internautas sobre su experiencia en este último tiempo: "¿Qué fue eso que te hizo cambiar o transformarte?".

Además, contó que aún le falta terminarlo: “Todavía le falta algunas sesiones para que quede terminado!”

Sobre sus días en Miami reveló: "Los que ya me conocen un poco, sabrán que me encanta la playa a toda hora".

Romina Malaspina mostró sus canciones y la mataron: "¿Le decís cantar a eso?"

Romina Malaspina decidió dejar su lugar como conductora del noticiero de Canal 26 para dedicar se a la música. "Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mi", escribió la ex Gran Hermano despidiéndose de la televisión.

“Es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color. Gracias por tanto”, explicó al lanzarse como cantante.

Entonces llegó la presentación de su ep al que llamó “Color”, se trata de una música de estilo electrónico al que Romina pone su voz en distintos fragmentos. Se trata de 5 temas, Color, Happy with you, Fly away, Otra vez y control, que tienen una duración de entre unos 3 minutos cada uno.

Las canciones están disponibles en varias plataforma y por supuesto que las presentó en sus redes, donde no recibió buenas respuestas. “Va a ser como Luli Pop que duró menos su carrera de cantante”, le escribió uno, “Hay mucha canción en tu autotune”, dijo otro la descubrir los arreglos. “Que temazo, espero no saques otro”, dijo otro irónicamente y el más doliente le preguntó: “¿Le decís cantar a eso?".