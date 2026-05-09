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Conmoción por la dolorosa muerte que golpea a Marcela Kloosterboer: "Una despedida sin saberlo"

Marcela Kloosterboer atraviesa un difícil y doloroso momento personal luego de enterarse de la muerte de un ser muy querido. Con profunda tristeza, decidió compartir públicamente su angustia a través de las redes sociales.

9 may 2026, 17:58
Conmoción por la dolorosa muerte que golpea a Marcela Kloosterboer: Una despedida sin saberlo
Conmoción por la dolorosa muerte que golpea a Marcela Kloosterboer: Una despedida sin saberlo

Conmoción por la dolorosa muerte que golpea a Marcela Kloosterboer: "Una despedida sin saberlo"

Marcela Kloosterboer atraviesa junto a su familia uno de los momentos más dolorosos de los últimos tiempos y decidió compartirlo públicamente a través de un sentido posteo en sus redes sociales. Conmovida, la actriz abrió su corazón frente a sus seguidores y despidió a Perri, su mascota.

Hay dolores difíciles de explicar, y la partida de una mascota suele ser uno de ellos. Porque no se trata solo de un animal, sino de un integrante más de la familia, de esos que llenan el hogar de amor, compañía y momentos inolvidables. Con su presencia cotidiana, logran transformar los días más simples en recuerdos especiales.

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Sin embargo, quienes tienen mascotas saben que también existe una parte inevitable y dolorosa: por lo general, su tiempo junto a nosotros es más corto. Y aunque uno intente prepararse, la despedida siempre deja un vacío enorme. Eso fue justamente lo que reflejó Marcela en su emotivo posteo, donde abrió su corazón y mostró el profundo vínculo que tenía con su compañero de tantos años.

Esta semana contábamos el profundo dolor que atravesó Manuel Ibero, participante de Gran Hermano, tras la pérdida de Ámbar, su querida perrita. Ahora, lamentablemente, otra figura del espectáculo atraviesa una situación similar: Kloosterboer despidió a una de sus mascotas más queridas y compartió toda su tristeza en redes sociales.

Marcela Kloosterboer y su perrita 3

Marcela Kloosterboer y su perrita 1

Marcela Kloosterboer y su perrita 2

Marcela Kloosterboer y su perrita 4

Cómo despidió Marcela Kloosterboer a Perri, su mascota

"Perri de mi vida, me duele el corazón tener que despedirte. Diez años desde aquel día en que te encontramos en Panamericana, corriendo asustada por la tormenta. Te subiste al auto enseguida y te trajimos a casa. Eras la perrita más buena del mundo, y así te quedó el nombre: Perri".

"A los cinco años empezó a ir de visita a la casa de enfrente, con mi amiga Martina e Iván, y de a poco empezamos a compartir su tenencia. Allá era la mimada de la casa: hamburguesas a la parrilla para ella y dormir en el medio de ellos, en la cama. Iba de acá para allá cuando quería y, si se acercaba una tormenta, se daba cuenta diez minutos antes, venía para casa y empezaba a rascar el piso. Esas noches dormía del lado de Fer. Y así iba, de una casa a la otra, con sus dos familias…".

"Su última noche salimos a pasear con Juana, Otto, Perri y Tofu. Fue una despedida sin saberlo. Después durmió un rato en el cuarto de Otto y otro en el de Juani".

"Mi gorda, te extrañamos en cada rincón de la casa. Siempre al lado nuestro, acompañando de cerca cada momento de mis hijos. Gracias por tanto, gorda. Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa".

Kloosterboer

     

 

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