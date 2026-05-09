Conmoción por la dolorosa muerte que golpea a Marcela Kloosterboer: "Una despedida sin saberlo"

Marcela Kloosterboer y su perrita 3

Marcela Kloosterboer y su perrita 1

Marcela Kloosterboer y su perrita 2

Marcela Kloosterboer y su perrita 4

Cómo despidió Marcela Kloosterboer a Perri, su mascota

"Perri de mi vida, me duele el corazón tener que despedirte. Diez años desde aquel día en que te encontramos en Panamericana, corriendo asustada por la tormenta. Te subiste al auto enseguida y te trajimos a casa. Eras la perrita más buena del mundo, y así te quedó el nombre: Perri".

"A los cinco años empezó a ir de visita a la casa de enfrente, con mi amiga Martina e Iván, y de a poco empezamos a compartir su tenencia. Allá era la mimada de la casa: hamburguesas a la parrilla para ella y dormir en el medio de ellos, en la cama. Iba de acá para allá cuando quería y, si se acercaba una tormenta, se daba cuenta diez minutos antes, venía para casa y empezaba a rascar el piso. Esas noches dormía del lado de Fer. Y así iba, de una casa a la otra, con sus dos familias…".

"Su última noche salimos a pasear con Juana, Otto, Perri y Tofu. Fue una despedida sin saberlo. Después durmió un rato en el cuarto de Otto y otro en el de Juani".

"Mi gorda, te extrañamos en cada rincón de la casa. Siempre al lado nuestro, acompañando de cerca cada momento de mis hijos. Gracias por tanto, gorda. Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa".