Morena Rial sorprendió con su nuevo vínculo íntimo e inesperado con Alejandro Cipolla

El cambio ya generó sorpresa por sí solo, pero lo que más llamó la atención fue el rol clave que comenzó a ocupar Cipolla en esta nueva etapa. El abogado, históricamente cercano a la hija de Jorge Rial, no solo acompañó públicamente su proceso, sino que dejó en evidencia una conexión cada vez más fuerte al celebrar con entusiasmo sus logros académicos.