Morena Rial sorprendió con su nuevo vínculo íntimo e inesperado con Alejandro Cipolla

Morena Rial vuelve a quedar en el centro de la atención, pero esta vez no solo por su presente judicial, sino por un vínculo inesperado con Alejandro Cipolla que comenzó a consolidarse de una manera que pocos imaginaron.
Morena Rial sorprendió con un giro que nadie esperaba y un acercamiento inesperado con Alejandro Cipolla: enterate.
Morena Rial vuelve a quedar en el centro de la atención, pero esta vez no solo por su presente judicial, sino por un vínculo inesperado con Alejandro Cipolla que comenzó a consolidarse de una manera que pocos imaginaron.
Mientras cumple prisión domiciliaria en la casa de su hermana Rocío, tras haber atravesado siete meses de detención en la Unidad 51 del Penal de Magdalena, Morena decidió dar un giro radical en su vida: empezó la carrera de abogacía.
El cambio ya generó sorpresa por sí solo, pero lo que más llamó la atención fue el rol clave que comenzó a ocupar Cipolla en esta nueva etapa. El abogado, históricamente cercano a la hija de Jorge Rial, no solo acompañó públicamente su proceso, sino que dejó en evidencia una conexión cada vez más fuerte al celebrar con entusiasmo sus logros académicos.
Tras rendir su primer parcial de Derecho Penal en la Universidad Siglo XXI, Morena obtuvo un impactante 9, luego de responder correctamente 18 de 20 preguntas. La reacción de Cipolla no pasó inadvertida: “Mi mejor alumna”, escribió en redes sociales, junto a la imagen del examen.
La frase desató revuelo inmediato, no solo por el orgullo explícito, sino porque muchos comenzaron a observar un vínculo mucho más estrecho del que se conocía hasta ahora. Entre apoyo constante, respaldo legal y ahor aprofe particular.