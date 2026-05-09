Mauro Icardi se quebró junto a la China Suárez al celebrar una importante noticia

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Cómo fue la temporada de Mauro Icardi en Galatasaray

Mauro Icardi volvió a ser protagonista en una nueva consagración del Galatasaray, que se quedó otra vez con la Superliga de Turquía y ratificó su dominio en el fútbol local. El delantero argentino atravesó una temporada intensa, marcada por momentos de gran nivel futbolístico, pero también por dificultades físicas que lo obligaron a luchar para volver a su mejor versión. Ni hablar de los conflictos mediáticos que colmaron en cierto punto la paciencia de los hinchas y dirigentes.

En números, el delantero cerró una temporada con alrededor de 16 goles y 2 asistencias entre todas las competencias, disputando más de 45 partidos oficiales. Gran parte de sus tantos llegaron en la liga local, donde otra vez fue uno de los máximos anotadores del equipo. Además, también tuvo participación en competencias internacionales y en la Copa de Turquía.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, lo que más llamó la atención fue la emoción con la que vivió este nuevo título. Durante los festejos se mostró conmovido hasta las lágrimas junto a China Suárez y sus seres queridos, alimentando las versiones de una posible salida del club. Para muchos hinchas, la manera en la que celebró el campeonato tuvo sabor a despedida.