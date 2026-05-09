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Mauro Icardi se quebró junto a la China Suárez al celebrar una importante noticia

Visiblemente emocionado, Mauro Icardi celebró junto a China Suárez un logro muy especial que no solo representó una alegría a nivel personal, sino también un momento significativo para todo su entorno familiar.

9 may 2026, 18:56
Icardi y la China Suárez (2) (1)
Icardi y la China Suárez (2) (1)

La no noticia, digamos. El Galatasaray se consagró por cuarta vez consecutiva campeón de la Superliga de Turquía al derrotar por 4 a 2 al Antalyaspor y, lejos de sorprender, ratificó el dominio que mantiene desde hace varias temporadas en el fútbol local. Una vez más, Mauro Icardi fue parte de un plantel que quedó marcado por la regularidad, la jerarquía y la conexión con sus hinchas.

Sin embargo, más allá de un título que ya parece costumbre para el club turco, todas las miradas se posaron sobre la manera en la que el delantero argentino vivió los festejos. Emocionado hasta las lágrimas, Icardi se mostró especialmente movilizado durante la celebración, en una escena que rápidamente despertó rumores sobre una posible despedida de la camiseta que viste desde 2022.

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Icardi estuvo acompañado, como siempre, por la China Suárez y sus hijos. En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se la puede ver muy feliz dentro de la cancha, celebrando el logro y felicitando con entusiasmo a su pareja. Incondicional.

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Cómo fue la temporada de Mauro Icardi en Galatasaray

Mauro Icardi volvió a ser protagonista en una nueva consagración del Galatasaray, que se quedó otra vez con la Superliga de Turquía y ratificó su dominio en el fútbol local. El delantero argentino atravesó una temporada intensa, marcada por momentos de gran nivel futbolístico, pero también por dificultades físicas que lo obligaron a luchar para volver a su mejor versión. Ni hablar de los conflictos mediáticos que colmaron en cierto punto la paciencia de los hinchas y dirigentes.

En números, el delantero cerró una temporada con alrededor de 16 goles y 2 asistencias entre todas las competencias, disputando más de 45 partidos oficiales. Gran parte de sus tantos llegaron en la liga local, donde otra vez fue uno de los máximos anotadores del equipo. Además, también tuvo participación en competencias internacionales y en la Copa de Turquía.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, lo que más llamó la atención fue la emoción con la que vivió este nuevo título. Durante los festejos se mostró conmovido hasta las lágrimas junto a China Suárez y sus seres queridos, alimentando las versiones de una posible salida del club. Para muchos hinchas, la manera en la que celebró el campeonato tuvo sabor a despedida.

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