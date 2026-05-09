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Por qué detuvieron a dos adolescentes en González Catán y qué delitos le imputan

Los apresados tienen 14 y 16 años y la víctima 27. De acuerdo con la investigación, ambos habrían participado de un asalto junto a otros dos sospechosos que lograron escapar.

Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos por una entradera y golpear a un joven. 

Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos por una entradera y golpear a un joven. 

Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos acusados de participar en una violenta entradera ocurrida en la localidad bonaerense de González Catán. Allí. un joven de 27 años fue golpeado y asaltado por un grupo de delincuentes armados.

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Según informaron fuentes policiales, los menores fueron identificados como E.T. y B.G. y los interceptaron efectivos de la Policía bonaerense en la esquina de las calles Lavalleja y Azul, luego de una serie de tareas de búsqueda realizadas tras el robo.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían participado del asalto junto a otros dos sospechosos que lograron escapar y continúan prófugos.

El hecho ocurrió en una vivienda propiedad de Luis Hernán Medina, de 27 años, quien fue sorprendido por los delincuentes dentro de su casa.

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Durante el robo, la víctima fue golpeada por los atacantes mientras le exigían dinero y objetos de valor. Tras reducirlo, los asaltantes escaparon con efectivo y distintas pertenencias.

Producto de la agresión, Medina debió ser trasladado al hospital “Simplemente Evita”, donde recibió asistencia médica. Según indicaron las autoridades, se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó en manos de la Justicia juvenil

La investigación fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma en modalidad entradera” y quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 departamental.

Por disposición del fiscal Volpicina, se ordenó la aprehensión de los dos menores involucrados, mientras continúa la búsqueda de los otros sospechosos que participaron del violento asalto en González Catán.

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