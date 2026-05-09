multimedia.normal.954bd85de6f690e5.UGF0cnVsbGVyb19ub3JtYWwud2VicA== Por qué detuvieron a dos adolescentes en González Catán y qué delitos le imputan.

Durante el robo, la víctima fue golpeada por los atacantes mientras le exigían dinero y objetos de valor. Tras reducirlo, los asaltantes escaparon con efectivo y distintas pertenencias.

Producto de la agresión, Medina debió ser trasladado al hospital “Simplemente Evita”, donde recibió asistencia médica. Según indicaron las autoridades, se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó en manos de la Justicia juvenil

La investigación fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma en modalidad entradera” y quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 departamental.

Por disposición del fiscal Volpicina, se ordenó la aprehensión de los dos menores involucrados, mientras continúa la búsqueda de los otros sospechosos que participaron del violento asalto en González Catán.