El Topo Londero, a días de volver al circuito: "Me gustaría ser top ten y ganar la Copa Davis”

Londero

Hace 2 años navegaba por el puesto 300 del ranking mundial. En febrero de 2019 rompió el molde. Nunca había ganado un partido de ATP, consiguió un wild card y no paró hasta ser campeón del Córdoba Open. Trepó al puesto 85 del mundo, redondeó una gran temporada con actuaciones destacadas en Roland Garros, en el US Open y elogios del propio Novak Djokovic.

Este año defendió puntos valiosos, está 62º en el ranking y sólo piensa en progresar. Para eso contrató a uno de los mejores entrenadores del mundo, Sebastián Prieto, quien, hasta hace poco, trabajaba con Juan Martín Del Potro.

“Desde que nos habilitaron, llevamos nueve semanas de entrenamiento, las dos primeras en Córdoba y las restantes en Buenos Aires. El 14 de agosto viajamos a Estados Unidos para jugar en Cincinnati y luego el US Open, los dos torneos en Flushing Meadows. Durante la pandemia hice tenis con Del Potro, Mayer, Pella, Federico Coria y me sentí muy bien”, dice Juan Ignacio Londero, 26 años, de ingreso tardío al circuito grande del tenis mundial.

“La clave de mi carrera fue una pretemporada durísima que hice a comienzos de 2018, con Andrés Schneiter (fue su coach hasta hace pocos meses). Venía de una lesión en la espalda, de tener paperas y me puse 10 puntos en lo físico, me ordené y nunca paré de crecer. Me convertí en un verdadero profesional. Hábitos de comida, psicólogo, entrenamientos, fisioterapeuta…Orden y determinación, palabras importantes para mi progreso”, resume el cordobés.

-¿Qué cambios esperás con la contratación de Prieto?

-En la cuarentena trabajamos mucho en ser un jugador más completo. En tener un abanico de opciones, perfeccionar todos los golpes, volea, slice, saque. Si bien hoy me considero un poco mejor en polvo, trabajo para ser igual de bueno en cemento.

-Pensando que hace 2 años te costaba vivir del tenis y hoy sos número 3 de la Argentina y muchos ven en vos un potencial importante, ¿qué sueños tenés de cara al futuro?

-No soy un tipo de ponerme metas largas. Mi idea es mejorar todo el tiempo, y, algún día, me gustaría estar top ten y ganar la Copa Davis. Nunca soñé con Roland Garros o un Grand Slam especial.

-¿Tenés ídolos o referentes?

-Referentes y la lista es larga. Todos los tenistas argentinos de la Legión, Gaudio, Coria, Nalbandián, Del Potro, más Djokovic, otros deportistas como Manu Ginóbili, muchos jugadores de fútbol. Por ejemplo, a mí me llama más la atención Djokovic que Federer. Es más terrestre, parece una persona normal que con trabajo y esfuerzo es el número 1. Federer es un crack, pero sólo él puede jugar así.

Londero tiene un equipo de trabajo de primer nivel que apuesta a colocarlo por muchos años entre los mejores 15, 20 mejores tenistas del mundo. El team es encabezado por Agustín Caceras (manager general), Prieto (entrenador) y Roberto Maccione (preparador físico).

El Team Londero: Maccione, Caceras y Prieto.

-¿Qué sabés del protocolo para el reinicio del circuito?

-Como te decía, está planificado jugar tres semanas seguidas en Flushing Meadows, primero el torneo de Cincinnati (desde el 22 de agosto) y luego el US Open. Van a generar una burbuja, sólo podremos ir del hotel al club y viceversa. El que sale tendrá sanciones durísimas. Nos van a testear dos veces por semana. Estamos seguros que se va a jugar, pero la ATP aún no mandó la confirmación definitiva. De hecho, esta semana cancelaron Madrid, uno de los torneos europeos previstos para el mes que viene, aunque siguen firmes Kitzbuhel, Roma y Roland Garros.

-Fuera del tenis, ¿qué gustos tenés, qué te apasiona?

-Me gusta mucho la música. Soy fanático y amigo de Hernán Cattaneo. Con otros amigos de la vida nos juntamos y ellos tienen consola de DJ, tocan, de entrecasa, pero yo no me animo. Me encanta escuchar a Cattaneo cuando toca y cuando habla, me enseña, las charlas con él son lo más, es un ejemplo, es el mejor DJ del mundo. Me vino a ver a Wimbledon, después me invitó a Nueva York y pasamos unos días juntos. Es un un crack.

Londero con dos de los cercanos: Agustín Caceras (manager) y Hernán Cattáneo (amigo).

-¿Qué otros deportes te gustan?

-Soy hincha de San Lorenzo, pero no me gusta el fútbol. Sí los deportes motor, andar en karting, en cuatri, lo hago cuando estoy en Jesús María (su lugar de nacimiento).

-Por último, armá tu tenista ideal.

-El revés de Djokovic, el saque de Isner, la derecha y la volea de Federer, el físico y la cabeza de Nadal.