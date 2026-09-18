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A Sabrina Rojas no le va a gustar esto: José Chatruc quedó flechado con una periodista y pidió su Instagram en vivo

¡No se pudo contener! José Chatruc pidió en vivo el Instagram de una periodista y todos reaccionaron. Su respuesta, miralo.

A Sabrina Rojas no le va a gustar esto: José Chatruc quedó flechado con una periodista y pidió su Instagram en vivo

José Chatruc volvió a quedar en el centro de las bromas de sus compañeros después de protagonizar un inesperado momento durante el programa en el que trabaja. Todo comenzó cuando en el ciclo compartieron una entrevista que Anto Sorts le realizó a Rodrigo De Paul y la periodista llamó especialmente la atención del exfutbolista.

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Mientras todos observaban el informe, Chatruc no pudo evitar hacer un comentario sobre la notera. Y, lejos de quedarse solamente con el elogio profesional, hizo una particular pregunta que inmediatamente generó un festival de cargadas en el estudio.

Qué notón, me gustaría saber el Instagram de la notera”, lanzó el exfutbolista al aire. La reacción de sus compañeros fue instantánea. Entre risas, comenzaron a gritarle “¡Pará!”, mientras Chatruc intentaba explicar su pedido.

Pero las bromas no terminaron ahí. Sus colegas aprovecharon la situación para hacer referencia a su reciente soltería y lanzaron una frase que provocó todavía más risas: “La impunidad del soltero”.

Ante la insistencia y las cargadas, Chatruc rápidamente intentó ponerle un freno a las interpretaciones y aclaró cuál era, según él, el verdadero motivo por el que quería conocer las redes sociales de la periodista.

Es para felicitarla”, explicó, dejando en claro que su intención era reconocer el trabajo que había hecho con De Paul y que consideraba que se trataba de “un notón”.

Sin embargo, sus compañeros no parecieron comprarle demasiado la explicación. Es que, además de destacar el trabajo de Anto Sorts, Chatruc había reparado especialmente en la periodista, algo que no pasó desapercibido en el estudio.

El episodio ocurrió además pocos meses después de su separación de Sabrina Rojas, por lo que la situación rápidamente se convirtió en material perfecto para las bromas al aire. La actriz y el exfutbolista habían confirmado el final de su relación y, desde entonces, ambos comenzaron una nueva etapa por separado.

Así, un simple pedido de Instagram terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. Chatruc aseguró que solamente quería felicitar a la periodista por su entrevista, pero sus compañeros interpretaron la situación de otra manera y no tardaron en hacérselo saber en vivo.

En pocas palabras

  • Exfutbolista Chatruc: Pidió el Instagram de una notera y fue blanco de burlas de sus compañeros.
  • Reacción del panel: El pedido de José Chatruc generó risas y comentarios sobre su soltería.
  • Aclaración de Chatruc: Afirmó que solo quería felicitar a la periodista por una nota a Rodrigo De Paul.
Resumen generado por Thinkindot AI
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