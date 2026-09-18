A Sabrina Rojas no le va a gustar esto: José Chatruc quedó flechado con una periodista y pidió su Instagram en vivo

Ante la insistencia y las cargadas, Chatruc rápidamente intentó ponerle un freno a las interpretaciones y aclaró cuál era, según él, el verdadero motivo por el que quería conocer las redes sociales de la periodista.

“Es para felicitarla”, explicó, dejando en claro que su intención era reconocer el trabajo que había hecho con De Paul y que consideraba que se trataba de “un notón”.

Sin embargo, sus compañeros no parecieron comprarle demasiado la explicación. Es que, además de destacar el trabajo de Anto Sorts, Chatruc había reparado especialmente en la periodista, algo que no pasó desapercibido en el estudio.

El episodio ocurrió además pocos meses después de su separación de Sabrina Rojas, por lo que la situación rápidamente se convirtió en material perfecto para las bromas al aire. La actriz y el exfutbolista habían confirmado el final de su relación y, desde entonces, ambos comenzaron una nueva etapa por separado.

Así, un simple pedido de Instagram terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. Chatruc aseguró que solamente quería felicitar a la periodista por su entrevista, pero sus compañeros interpretaron la situación de otra manera y no tardaron en hacérselo saber en vivo.