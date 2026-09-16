Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

30 + 15 = 45

La expresión queda así: 45 × 5 - 45 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

45 × 5 = 225 | 45 ÷ 9 = 5

La expresión queda así: 225 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

225 - 5 = 220 |

220 + 37 = (?)

Resultado final: 257

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego es una buena manera de entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles mientras se repasa una regla básica de la matemática cotidiana.