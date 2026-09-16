En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 15) × 5 - 45 ÷ 9 + 37.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 15 = 45

La expresión queda así: 45 × 5 - 45 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

45 × 5 = 225 | 45 ÷ 9 = 5

La expresión queda así: 225 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

225 - 5 = 220 |

220 + 37 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos tiene su clave en el método

Resultado final: 257

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego es una buena manera de entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles mientras se repasa una regla básica de la matemática cotidiana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar