Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 15) × 5 - 45 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 15) × 5 - 45 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
30 + 15 = 45
La expresión queda así: 45 × 5 - 45 ÷ 9 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
45 × 5 = 225 | 45 ÷ 9 = 5
La expresión queda así: 225 - 5 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
225 - 5 = 220 |
220 + 37 = (?)
El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego es una buena manera de entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles mientras se repasa una regla básica de la matemática cotidiana.