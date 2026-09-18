Daniel López Rosetti, médico: "La felicidad no es alegría ni euforia, es un estado de fondo"

Daniel López Rosetti explicó qué entiende por felicidad

Durante una conversación sobre bienestar y salud, el cardiólogo fue consultado acerca de una pregunta aparentemente sencilla, pero difícil de responder: ¿qué es la felicidad?

Su respuesta se alejó de las definiciones asociadas exclusivamente con la alegría o el placer. Para López Rosetti, “la felicidad es un estado de fondo”, una condición vinculada con lo que denomina “bienestar subjetivo percibido”.

La expresión apunta a una cuestión fundamental: dos personas pueden atravesar circunstancias similares y experimentar esas situaciones de maneras completamente diferentes.

Por eso, el especialista considera que no alcanza con observar aquello que ocurre externamente para determinar si alguien es feliz. También resulta necesario tener en cuenta cómo interpreta esa persona su realidad, qué importancia le asigna a cada problema y cuáles son las prioridades que establece para su vida.

Desde esta perspectiva, la felicidad no sería una sucesión permanente de momentos agradables. Una persona puede atravesar dificultades, preocupaciones o días malos y, aun así, conservar una percepción general de bienestar.

La felicidad, entonces, no equivale a estar contento todo el tiempo. Se trataría más bien de una construcción que permite atravesar las dificultades sin que cada contratiempo termine definiendo el estado emocional general.

La diferencia entre felicidad, alegría y euforia

Uno de los puntos centrales del planteo de López Rosetti es la necesidad de diferenciar conceptos que habitualmente aparecen como sinónimos.

La alegría puede surgir como consecuencia de una buena noticia, un encuentro esperado, un logro o cualquier experiencia positiva. La euforia, en tanto, representa un estado emocional de mayor intensidad. Pero ninguna de esas experiencias necesariamente equivale a la felicidad entendida como bienestar sostenido.

En el enfoque del especialista, una persona puede experimentar tristeza, preocupación o cansancio y continuar teniendo una valoración positiva de su vida.

Esto permite entender por qué perseguir permanentemente estados de entusiasmo puede convertirse en una expectativa difícil de sostener. La vida cotidiana incluye situaciones agradables y desagradables, y pretender eliminar por completo las emociones negativas puede terminar generando todavía más frustración.

Por el contrario, aceptar la existencia de distintas emociones permitiría comprender que sentirse mal en determinados momentos no significa necesariamente que una persona haya perdido su bienestar general.

Viktor Frankl y una enseñanza sobre la adversidad

Para explicar la manera en que las personas enfrentan las dificultades, López Rosetti recurre a una referencia vinculada con Viktor Frankl, médico psiquiatra y fundador de la logoterapia.

La referencia sirve para poner sobre la mesa una cuestión: una misma adversidad puede provocar respuestas muy diferentes en distintas personas.

Frente a una situación complicada, algunas personas pueden quedar paralizadas por la preocupación, mientras que otras consiguen encontrar herramientas para continuar adelante. Esto no significa que las circunstancias objetivas sean irrelevantes, sino que existe una dimensión subjetiva relacionada con la forma en que cada individuo procesa aquello que le sucede.

El planteo lleva directamente a una de las ideas que el médico considera centrales: diferenciar aquello que depende de nosotros de aquello que no podemos controlar.

La realidad presenta acontecimientos que escapan completamente a nuestras decisiones. Sin embargo, existe un margen sobre el que sí podemos intervenir: nuestra respuesta, nuestras prioridades, nuestras decisiones y la forma en que administramos nuestras emociones.

“No se es feliz espontáneamente sino que se elige serlo”

Dentro de su explicación aparece una de las frases más contundentes de su planteo: “no se es feliz espontáneamente sino que se elige serlo”.

La afirmación no supone que una persona pueda controlar todas las circunstancias de su vida. Tampoco significa que las dificultades desaparezcan simplemente por adoptar una actitud positiva.

El concepto apunta, en cambio, a la posibilidad de tomar decisiones conscientes sobre aquello que sí está al alcance de cada individuo.

Elegir puede significar establecer prioridades diferentes, aprender a decir que no, modificar determinadas rutinas, prestar mayor atención a las propias emociones o evitar dedicar energía permanente a situaciones que no pueden modificarse.

En ese esquema, la felicidad deja de ser presentada como un premio que aparece cuando todo funciona perfectamente y pasa a ser entendida como una construcción cotidiana.

No se trata de negar los problemas, sino de determinar cuánto espacio ocupan en la vida.

El entorno también influye en el bienestar emocional

Otro de los aspectos abordados por López Rosetti es la influencia que tienen las personas y los ambientes sobre nuestro estado emocional.

El especialista sostiene que la negatividad no se transmite literalmente como si fuera un virus, aunque reconoce que puede propagarse dentro de los vínculos y los grupos humanos.

Una persona que vive permanentemente rodeada de conflictos, discusiones, preocupaciones o situaciones desgastantes puede terminar incorporando ese clima a su propia experiencia cotidiana.

En ese sentido, el médico plantea una frase directa: “las personas que no están bien, no hacen bien”.

La idea no apunta necesariamente a cortar todos los vínculos con quienes atraviesan dificultades. Sí plantea la importancia de observar qué relaciones generan bienestar y cuáles producen un desgaste constante.

Por eso, una parte de la responsabilidad personal consiste en seleccionar el ambiente emocional en el que se desarrolla la vida cotidiana.

Esto puede involucrar desde las relaciones personales hasta la exposición permanente a determinadas conversaciones, contenidos o situaciones que alimentan la preocupación.

La importancia de elegir las relaciones y el ambiente

La vida moderna suele estar atravesada por una enorme cantidad de estímulos. Noticias, redes sociales, problemas laborales, obligaciones familiares y preocupaciones económicas pueden ocupar buena parte de la atención diaria.

Ante ese escenario, López Rosetti propone mirar también el entorno como un componente de la salud.

Cuidar el bienestar emocional no implica aislarse del mundo, sino reconocer cuáles son las circunstancias que pueden modificarse y cuáles simplemente consumen energía sin ofrecer una solución concreta.

Una persona puede comenzar por preguntarse qué vínculos le permiten sentirse escuchada, qué actividades le generan bienestar y cuáles son las situaciones que sistemáticamente producen tensión.

La reflexión también puede aplicarse a la administración del tiempo. Cuando todas las actividades parecen tener la misma importancia, es posible terminar relegando aquello que contribuye al bienestar personal.

Por eso, ordenar prioridades aparece como una herramienta relevante dentro de este enfoque.

“Somos nuestras decisiones”: el papel de las emociones

Otra de las ideas que aparecen en la explicación del médico es la conocida expresión “somos nuestras decisiones”.

Para López Rosetti, las decisiones ocupan un lugar central porque determinan buena parte del camino que cada persona construye a lo largo del tiempo.

Pero esas decisiones no dependen únicamente del razonamiento lógico. Allí aparece otro elemento importante: las emociones.

Durante mucho tiempo, diferentes tradiciones culturales otorgaron un lugar privilegiado al pensamiento racional como mecanismo para tomar decisiones. El especialista señala que actualmente existe una comprensión diferente sobre el papel que cumplen las emociones.

Las emociones pueden intervenir en las elecciones, modificar prioridades y proporcionar información subjetiva acerca de aquello que una persona considera importante.

Esto no significa que haya que actuar siempre de manera impulsiva. Por el contrario, reconocer las emociones puede ayudar a comprenderlas antes de tomar una decisión.

La combinación entre reflexión y mundo emocional permite construir elecciones más conectadas con las necesidades personales.

El estrés y los problemas que muchas veces existen en la imaginación

Uno de los puntos más prácticos del planteo de López Rosetti aparece cuando habla del estrés.

Según su mirada, buena parte de las preocupaciones cotidianas no necesariamente están vinculadas con una amenaza inmediata. Muchas veces, las personas sufren por escenarios que todavía no ocurrieron, posibilidades que imaginan o problemas que terminan adquiriendo una dimensión mayor de la que realmente tienen.

La mente puede anticipar situaciones y construir diferentes escenarios posibles. Ese mecanismo puede resultar útil cuando permite prepararse ante un problema real, pero también puede convertirse en una fuente constante de preocupación.

Por eso, el especialista propone realizar una separación fundamental: distinguir la fantasía de la realidad.

La pregunta puede ser sencilla: ¿qué está ocurriendo realmente en este momento y qué parte pertenece a aquello que estoy imaginando que podría ocurrir?

El consejo de López Rosetti: separar fantasía y realidad

Frente a una situación que genera preocupación, el médico recomienda detenerse y analizarla.

“Hay que sentarse, analizar y separar la fantasía de la realidad”, sostiene.

El objetivo de esta práctica sería observar el problema con mayor distancia y determinar cuál es su verdadera dimensión.

Por ejemplo, una preocupación puede comenzar con un hecho concreto y rápidamente transformarse en una cadena de posibilidades negativas. El acontecimiento inicial es real, pero muchas de las consecuencias imaginadas todavía no ocurrieron.

Distinguir ambos planos permite evitar que una posibilidad futura sea experimentada emocionalmente como si ya fuera un hecho.

Este ejercicio también puede ayudar a establecer prioridades. No todas las situaciones requieren la misma cantidad de energía ni demandan una respuesta inmediata.

Analizar antes de reaccionar aparece así como una herramienta para reducir el desgaste emocional.

La felicidad como una construcción cotidiana

El planteo de Daniel López Rosetti conecta finalmente distintos aspectos: estrés, emociones, decisiones, vínculos y percepción de la realidad.

Su definición de felicidad no se basa en una existencia sin conflictos. Por el contrario, parte de reconocer que los problemas forman parte de la vida y que ninguna persona puede controlar completamente las circunstancias externas.

La diferencia estaría en el modo de relacionarse con aquello que ocurre.

Desde esa mirada, cuidar el bienestar implica revisar las prioridades, prestar atención a las emociones, reconocer qué situaciones dependen de uno mismo y cuáles no, además de observar el impacto que tienen determinados ambientes y vínculos.

También supone aprender a detectar cuándo una preocupación responde a un problema concreto y cuándo está alimentada principalmente por escenarios imaginados.

La felicidad, entendida como un estado de fondo, no significa vivir permanentemente alegre. Significa construir una percepción de bienestar capaz de convivir con los momentos difíciles.

Una mirada sobre la salud que va más allá del cuerpo

La reflexión adquiere particular importancia por la trayectoria de López Rosetti en el campo de la medicina del estrés. Su enfoque pone en relación el bienestar emocional con una mirada integral sobre la salud.

La anécdota clínica con la que suele introducir esta cuestión resulta ilustrativa. El médico recuerda haber atendido a pacientes que atravesaron un infarto agudo de miocardio y que, una vez superada la etapa crítica, comenzaron a revisar su vida.

En esos momentos, según relata, les preguntaba: “¿dónde estaba usted en esa agenda?”

La pregunta apunta a una cuestión que excede el tratamiento médico puntual: qué lugar ocupa la propia persona dentro de su agenda cotidiana.

Entre obligaciones, responsabilidades y preocupaciones, muchas veces el autocuidado queda relegado. El trabajo, la familia y las demandas externas pueden ocupar prácticamente todo el tiempo disponible.

La propuesta de López Rosetti invita a introducir una modificación en esa lógica: cuidar la salud también implica prestar atención a cómo se vive, qué se prioriza y qué lugar se les concede a las emociones.

El mensaje final: revisar qué lugar ocupa cada persona en su propia vida

La explicación del especialista sobre la felicidad termina conectándose con una idea más amplia. El bienestar no dependería de alcanzar una vida perfecta, sino de construir una relación más consciente con la realidad cotidiana.

Separar lo real de lo imaginado, reconocer las propias emociones, revisar los vínculos, ordenar prioridades y distinguir aquello que puede controlarse de aquello que queda fuera de nuestro alcance son algunas de las claves que plantea.

En definitiva, la felicidad aparece como un proceso y no como un acontecimiento aislado.

La propuesta no consiste en eliminar los problemas ni en negar las emociones negativas. Se trata de evitar que cada dificultad termine ocupando todo el espacio disponible.

En palabras de López Rosetti, “no se es feliz espontáneamente sino que se elige serlo”. Bajo esa mirada, esa elección cotidiana puede comenzar por algo tan sencillo como detenerse, observar la realidad y preguntarse qué merece realmente nuestra atención.