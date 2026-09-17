Filtraron lo que Claudio Barrelier le hizo a Agostina Vega: "La verdad es espantosa, pero la van a saber..."

La abogada también hizo referencia a Barrelier, uno de los principales acusados de la causa, y cuestionó duramente su accionar. Sus declaraciones se produjeron mientras el expediente avanza hacia una eventual instancia de juicio, con una acusación que contempla distintas circunstancias agravantes.

La abogada de Agostina Vega habló de las pruebas de la causa

Uno de los puntos centrales del descargo de Alaniz estuvo relacionado con el material probatorio que ya pudo conocer de manera directa.

La letrada explicó que durante el desarrollo de la investigación tuvo acceso a la totalidad de las pruebas reunidas en el expediente, incluyendo elementos que, según su propia descripción, resultaron particularmente difíciles de procesar desde el punto de vista personal.

“Finalmente hemos podido acceder a la totalidad de la prueba y, emocionalmente hablando, me llevó días procesar algunas de las cosas que vi”, manifestó.

Alaniz remarcó que, además de ejercer como abogada, tiene vínculos familiares y afectivos que hicieron que el contenido del expediente tuviera un impacto particular sobre ella.

“Además de ser abogada soy una persona, soy mamá, hija, hermana, amiga”, señaló.

A partir de esa experiencia, decidió mantener bajo reserva determinados aspectos de la investigación. La representante del padre de Agostina explicó que considera que revelar ciertos detalles podría significar revictimizar a la joven y exponer públicamente circunstancias extremadamente delicadas.

“Tengo la obligación de cuidar su memoria y no revictimizar a Agostina exponiendo públicamente detalles que son de EXTREMA CRUELDAD”, afirmó.

La decisión de no divulgar esos elementos no implica, según su explicación, que la querella desconozca lo que ocurrió. Por el contrario, Alaniz sostuvo que el avance del expediente permitió acceder a información que ayuda a reconstruir lo sucedido y que, eventualmente, deberá ser analizada dentro del proceso judicial.

Las versiones que la abogada negó de manera categórica

Durante su declaración, Alaniz también buscó despejar algunas de las hipótesis que habían aparecido públicamente alrededor del caso.

La primera de ellas fue la posibilidad de que Agostina hubiera sido víctima de un crimen por encargo. La abogada rechazó esa versión y aseguró que no es lo que surge de la investigación que conoce hasta el momento.

También negó que el asesinato hubiera estado relacionado con una supuesta deuda.

A esas dos versiones agregó una tercera afirmación que había circulado en torno a la investigación: la existencia de un denominado “auto rojo”. Según Alaniz, ese vehículo tampoco forma parte de los hechos que pudieron ser establecidos dentro del expediente.

“No fue un crimen por encargo, no fue por una deuda, no existió ningún supuesto ‘auto rojo’”, sostuvo.

La letrada cuestionó así las distintas reconstrucciones que, según planteó, fueron apareciendo por fuera de la investigación judicial.

En su opinión, algunas de esas versiones contribuyeron a desviar la atención del eje central del expediente y a generar relatos que no coinciden con las pruebas reunidas.

“Muchas de las pavadas que continúan diciendo para desviar la atención simplemente no son ciertas”, manifestó.

La abogada pidió además que sus afirmaciones fueran consideradas en el contexto de una causa que todavía tiene etapas judiciales por atravesar. En ese sentido, anticipó que la información que actualmente permanece reservada podría conocerse cuando corresponda dentro del proceso.

“La verdad es espantosa, pero la van a saber”

Una de las frases que más se destacó del descargo de Alaniz fue precisamente la advertencia sobre la información que todavía no fue difundida.

“La verdad es espantosa, pero la van a saber”, expresó.

La representante del padre de Agostina explicó que no considera conveniente convertir determinados elementos de la causa en contenido de exposición pública. Su argumento está vinculado principalmente con la protección de la víctima y con el desarrollo de la investigación.

En ese sentido, evitó detallar públicamente aquellos aspectos que describió como particularmente crueles.

La postura también refleja una diferencia entre la información que forma parte de un expediente judicial y aquella que puede ser difundida públicamente sin afectar derechos de las víctimas o el proceso.

Alaniz sostuvo que existen elementos que deben permanecer dentro de la investigación y ser analizados por quienes tienen responsabilidad directa sobre el expediente.

A su vez, lanzó un mensaje contra quienes, según su postura, continúan difundiendo versiones que no se condicen con las pruebas.

La abogada sostuvo que cuando finalmente se conozca toda la información, quedarán expuestas las diferencias entre los hechos investigados y las versiones que circularon públicamente.

La dura referencia a Barrelier

En otro tramo de sus declaraciones, Alaniz se refirió directamente a Barrelier, uno de los acusados por el crimen de Agostina.

La letrada utilizó términos extremadamente duros para describir al imputado y sostuvo que, a su entender, detrás de lo ocurrido existe una historia previa que todavía no contó públicamente.

“Barrelier es un monstruo, y me quedo corta, es una bestia”, afirmó.

La representante del padre de Agostina agregó que, según su interpretación, se trata de una conducta que se habría ido desarrollando durante años.

“Es una bestia que llevaba años gestándose y esa es otra historia que quizás algún día pueda contar”, manifestó.

Estas declaraciones se produjeron en medio de una investigación en la que la acusación fiscal sostiene una hipótesis de homicidio agravado y en la que también se encuentran bajo investigación otras personas señaladas por su presunta participación posterior en el ocultamiento de evidencias.

La situación procesal de cada uno de los acusados deberá ser determinada dentro de las correspondientes instancias judiciales.

El recorrido que permitió encontrar los restos de Agostina

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, uno de los momentos determinantes de la investigación ocurrió después del traslado de los restos de Agostina.

Según el expediente, Barrelier habría trasladado los restos durante el lunes 25 al mediodía y posteriormente los habría enterrado en un sector de barrio Ampliación Ferreyra.

El hallazgo se produjo varios días después, el sábado 30 de mayo.

Para llegar hasta ese lugar, los investigadores reconstruyeron los movimientos del acusado a partir del seguimiento de un Ford Ka.

Las imágenes obtenidas mediante cámaras y domos municipales resultaron fundamentales para establecer el recorrido realizado por el vehículo y orientar la búsqueda hacia el sector donde finalmente fueron encontrados los restos de Agostina.

La utilización de los registros de videovigilancia permitió avanzar sobre una línea temporal y geográfica que fue incorporada a la investigación.

Ese material forma parte del conjunto de elementos que ahora deberán ser analizados dentro de las distintas instancias del proceso.

Qué imputación enfrenta Barrelier

La causa tiene como principal acusado a Barrelier, quien, según la acusación, deberá responder por un homicidio con tres circunstancias calificantes.

La imputación contempla alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Estas circunstancias forman parte de la acusación que sostiene la fiscalía y serán materia de discusión durante la etapa correspondiente del proceso judicial.

La calificación de homicidio triplemente calificado supone que la acusación no se limita a atribuir una muerte, sino que sostiene que el hecho habría estado acompañado por circunstancias específicas contempladas por la legislación penal.

La definición definitiva de las responsabilidades individuales dependerá de lo que ocurra durante el proceso y, eventualmente, de la valoración de la prueba que realice el tribunal.

Los otros acusados por encubrimiento

Además de Barrelier, la investigación incluye a otras personas que fueron señaladas por su presunta intervención en el ocultamiento de evidencias.

Según la causa, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por el delito de encubrimiento agravado.

La hipótesis investigativa sostiene que esas personas habrían colaborado posteriormente para ocultar elementos relacionados con el crimen.

La diferencia entre las imputaciones es uno de los puntos centrales del expediente: mientras Barrelier enfrenta una acusación vinculada directamente con el homicidio, los demás imputados están señalados por una presunta intervención posterior.

La fiscalía impulsa que el caso llegue a debate oral, instancia en la que deberán exponerse las pruebas, las posiciones de las partes y los argumentos correspondientes.

La querella busca llegar “hasta las últimas consecuencias”

Alaniz también aprovechó su declaración para explicar cuál es su papel dentro de la investigación.

La abogada aclaró que su función consiste en representar al padre de Agostina como querellante, controlar el avance del expediente y acompañar las medidas que se desarrollan durante la investigación.

“No defiendo a nadie más”, remarcó.

Y agregó: “Quiero la verdad como todos ustedes”.

La letrada sostuvo que su participación apunta a garantizar que la investigación avance y que todas las circunstancias vinculadas con la muerte de Agostina puedan ser esclarecidas.

“Mi función en esta causa es representar al querellante, controlar y acompañar la investigación y procurar que se llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Desde esa posición, aseguró que continuará trabajando dentro de los límites que le permite su rol profesional.

Una investigación que avanza hacia una instancia decisiva

El caso de Agostina Vega continúa así con distintos frentes abiertos. Por un lado, la investigación busca sostener mediante pruebas la reconstrucción de los hechos y establecer las responsabilidades individuales. Por otro, el expediente avanza hacia una instancia judicial en la que deberán discutirse las acusaciones contra los imputados.

Las declaraciones de Alaniz volvieron a poner el foco sobre las pruebas que permanecen dentro de la causa, pero también sobre las versiones que circularon durante el desarrollo de la investigación.

La abogada insistió en que varias de esas versiones no coinciden con lo que surge del expediente y pidió que no se pierda de vista el objetivo principal: determinar qué ocurrió con Agostina y quiénes fueron responsables.

Mientras tanto, los acusados deberán afrontar las instancias correspondientes de la Justicia. La fiscalía busca que la causa llegue a juicio y que allí sean examinados los elementos probatorios reunidos durante la investigación.

Para la familia de Agostina, el proceso representa además la posibilidad de obtener respuestas sobre una muerte que permanece bajo investigación.

Alaniz cerró su postura con una definición que sintetiza el planteo de la querella: la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por ahora, parte de la información permanece dentro del expediente. La abogada anticipó que existen elementos que todavía no serán divulgados y sostuvo que hacerlo prematuramente podría afectar la memoria de la joven.

El próximo capítulo del caso estará marcado por el avance judicial y por la eventual llegada del expediente a juicio. Allí, las pruebas reunidas deberán ser expuestas y analizadas para determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas acusadas.