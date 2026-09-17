Netflix estrenó la serie más esperada del año, tiene 8 episodios y se basa en hechos reales

La nueva producción de Netflix va a abordar el caso desde una perspectiva que no se limitará al crimen.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden fue creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, responsables de la antología Monstruo, que previamente llevó a la pantalla historias criminales protagonizadas por figuras como Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.

Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden y la historia se desarrollará a lo largo de ocho episodios. La producción buscará reconstruir tanto los acontecimientos que rodearon los asesinatos como el ambiente familiar y social en el que vivía la protagonista.

El crimen que convirtió a Lizzie Borden en una figura célebre

La mañana del 4 de agosto de 1892 comenzó como cualquier otra en la casa de los Borden, pero terminó convirtiéndose en uno de los episodios criminales más recordados de la historia estadounidense.

Andrew Borden fue encontrado muerto en el sillón de la sala. Su cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas por un hacha. Poco después, Abby Borden fue localizada en el dormitorio de invitados, también asesinada con un arma similar.

Según los datos recogidos durante la investigación, Abby recibió 19 golpes de hacha en la cabeza y el cuello, mientras que Andrew sufrió 11 impactos que le provocaron graves lesiones en el rostro.

Muy pronto, las sospechas comenzaron a apuntar hacia Lizzie.

¿Por qué la historia continúa generando preguntas?

Más de 130 años después de los asesinatos, Lizzie Borden continúa formando parte de la cultura popular estadounidense.

El interés por su historia tiene varios elementos. Hay un doble asesinato ocurrido dentro de una vivienda familiar, una investigación cargada de sospechas y una serie de interrogantes que sobrevivieron al juicio.

Algunas versiones se concentraron en el misterio policial. Otras pusieron el foco en la situación de las mujeres durante el siglo XIX. También hubo producciones que utilizaron el caso como punto de partida para desarrollar historias de ficción posteriores al juicio.

Netflix presentará una reconstrucción dramática de los acontecimientos de 1892, pero también va a explorar el entorno en el que Lizzie vivió y las relaciones que marcaron sus últimos días antes de los asesinatos.

A partir del 17 de septiembre, Netflix va a llevar nuevamente a Lizzie Borden a la pantalla, esta vez dentro de una producción de ocho episodios que buscará reconstruir no solamente los asesinatos, sino también el mundo familiar y social que rodeó a uno de los casos criminales más recordados de Estados Unidos.

El elenco principal de Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Ella Beatty

Vicky Krieps

Charlie Hunnam

Rebecca Hall

Jessica Barden

Joey Pollari

Billie Lourd

Sarah Paulson

Avance oficial de Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix