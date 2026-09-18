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Guantes para la limpieza: cuáles conviene usar y por qué no alcanza con ponérselos

Los guantes de limpieza tienen distintos niveles de resistencia según la tarea. Qué tener en cuenta antes y después de usarlos.

Elegir los guantes adecuados es clave al manipular productos químicos durante la limpieza.

Elegir los guantes adecuados es clave al manipular productos químicos durante la limpieza.

El uso de guantes durante las tareas de limpieza es una práctica común y necesaria, especialmente cuando se manipulan productos químicos o se trabaja en áreas de alto riesgo o contaminación. Sin embargo, no todos ofrecen el mismo nivel de resguardo. Elegirlos correctamente es importante según la tarea que se realizará. Además, hay otros cuidados que se deben mantener para garantizar una correcta higiene.

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Según el canal de YouTube Ancar 3, especializado en artículos de limpieza y droguería, existen distintos niveles de resistencia según el tipo de guante y el riesgo al que se esté expuesto.

Qué tipo de guantes conviene elegir

Para conocer qué nivel de resguardo ofrece cada guante, es importante observar los pictogramas y la información que figura en su envase.

En el caso de los productos químicos, los guantes se clasifican en tres categorías según las sustancias frente a las que fueron evaluados:

  • Tipo A: es la categoría de mayor exigencia y debe demostrar una resistencia a la permeación de más de 30 minutos frente a un mínimo de seis sustancias químicas de referencia.
  • Tipo B: debe demostrar una resistencia de más de 30 minutos frente a un mínimo de tres sustancias químicas.
  • Tipo C: es el nivel más básico y debe demostrar una resistencia de más de 10 minutos frente a al menos una sustancia química.

Esto significa que el Tipo A no necesariamente ofrece más minutos de resistencia que el Tipo B. La diferencia está principalmente en la cantidad de sustancias químicas frente a las cuales el guante demostró esa resistencia.

Para saber frente a qué sustancias fue evaluado, se deben consultar las letras que aparecen junto al pictograma correspondiente y la información del etiquetado.

Guantes para limpiar una “Zona cero”: qué tener en cuenta

En tareas de limpieza que se realizan en áreas de alto riesgo o contaminación, conocidas como “Zona cero”, el uso de guantes cobra especial importancia. Sin embargo, llevarlos puestos no significa que se pueda tocar cualquier superficie o llevar las manos a la cara durante la tarea.

Si se toca la cara, el celular, una superficie u otro objeto con los guantes puestos, los gérmenes pueden trasladarse de la misma manera que ocurriría con las manos sin guantes.

Por eso, los guantes no deben generar una falsa sensación de seguridad y es importante mantener los cuidados de higiene durante toda la limpieza.

Qué hacer después de usar los guantes

Una vez terminada la tarea, los guantes descartables deben desecharse, mientras que los reutilizables deben limpiarse de manera adecuada según el material y las indicaciones del fabricante.

Además, es importante lavarse las manos con agua y jabón después de retirarlos. De esta manera se eliminan posibles residuos químicos y los gérmenes y bacterias que pudieron quedar en la piel durante la limpieza.

El lavado también es importante porque los guantes no son una barrera absoluta: durante su utilización pueden acumular suciedad y microorganismos, e incluso pueden quedar residuos en el interior.

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