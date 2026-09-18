Guantes para la limpieza: cuáles conviene usar y por qué no alcanza con ponérselos

Tipo A: es la categoría de mayor exigencia y debe demostrar una resistencia a la permeación de más de 30 minutos frente a un mínimo de seis sustancias químicas de referencia.

es la categoría de mayor exigencia y debe demostrar una resistencia a la permeación de de referencia. Tipo B: debe demostrar una resistencia de más de 30 minutos frente a un mínimo de tres sustancias químicas .

debe demostrar una resistencia de . Tipo C: es el nivel más básico y debe demostrar una resistencia de más de 10 minutos frente a al menos una sustancia química.

Esto significa que el Tipo A no necesariamente ofrece más minutos de resistencia que el Tipo B. La diferencia está principalmente en la cantidad de sustancias químicas frente a las cuales el guante demostró esa resistencia.

Para saber frente a qué sustancias fue evaluado, se deben consultar las letras que aparecen junto al pictograma correspondiente y la información del etiquetado.

Guantes para limpiar una “Zona cero”: qué tener en cuenta

En tareas de limpieza que se realizan en áreas de alto riesgo o contaminación, conocidas como “Zona cero”, el uso de guantes cobra especial importancia. Sin embargo, llevarlos puestos no significa que se pueda tocar cualquier superficie o llevar las manos a la cara durante la tarea.

Si se toca la cara, el celular, una superficie u otro objeto con los guantes puestos, los gérmenes pueden trasladarse de la misma manera que ocurriría con las manos sin guantes.

Por eso, los guantes no deben generar una falsa sensación de seguridad y es importante mantener los cuidados de higiene durante toda la limpieza.

Qué hacer después de usar los guantes

Una vez terminada la tarea, los guantes descartables deben desecharse, mientras que los reutilizables deben limpiarse de manera adecuada según el material y las indicaciones del fabricante.

Además, es importante lavarse las manos con agua y jabón después de retirarlos. De esta manera se eliminan posibles residuos químicos y los gérmenes y bacterias que pudieron quedar en la piel durante la limpieza.

El lavado también es importante porque los guantes no son una barrera absoluta: durante su utilización pueden acumular suciedad y microorganismos, e incluso pueden quedar residuos en el interior.