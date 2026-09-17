Tenía 1.5 de alcohol en sangre y provocó la muerte de Pablo Césa, Yanina Garrido, Jésica Garrido y Danilo Díaz

La nueva imputación no implica por sí misma una condena. El expediente continúa en etapa de investigación y será necesario analizar el conjunto de pruebas reunidas para determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la responsabilidad penal que eventualmente pudiera corresponderle al acusado.

Qué reveló la pericia sobre el conductor de la camioneta RAM

Uno de los principales elementos incorporados recientemente a la causa es el resultado de la pericia de alcoholemia realizada sobre Carlos Javier Ríos.

De acuerdo con el estudio incorporado al expediente, el conductor tenía 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre cuando ocurrió el choque.

El dato adquirió especial relevancia dentro de una investigación que desde el comienzo buscó establecer cómo se produjo la colisión entre la camioneta RAM y el Volkswagen Gol.

La hipótesis inicial de los investigadores apuntaba a que la camioneta habría invadido el carril contrario, provocando el impacto contra el vehículo en el que viajaban las cuatro víctimas.

Ahora, el resultado de la pericia se suma a esa línea investigativa y será analizado junto con el resto de las pruebas que forman parte del expediente.

La Justicia deberá establecer, entre otros aspectos, la mecánica exacta del accidente, las condiciones en las que se desplazaban los vehículos y la incidencia que pudieron haber tenido las distintas circunstancias detectadas en la investigación.

El nivel de alcohol registrado constituye uno de los elementos que deberán ser valorados por la Fiscalía en el marco de la causa.

La acusación contra Ríos fue modificada después de conocerse el resultado

La incorporación de la alcoholemia produjo un cambio en la situación judicial de Ríos. El hombre, de 49 años, continúa siendo el único detenido por el choque que dejó cuatro víctimas fatales.

Luego de presentarse ante la Fiscalía y optar por no prestar declaración, la acusación fue modificada.

La nueva calificación contempla homicidio simple con dolo eventual, con cuatro resultados en concurso real.

Se trata de una modificación relevante dentro de la investigación, aunque todavía no representa una definición sobre la responsabilidad penal definitiva del acusado. La calificación puede volver a ser revisada durante el avance del expediente, de acuerdo con las pruebas que se incorporen.

El concepto de dolo eventual supone, en términos jurídicos, una hipótesis en la que una persona realiza una conducta y, según la acusación, contempla la posibilidad de provocar un resultado lesivo y continúa adelante con su accionar. En este caso, será la investigación judicial la que deberá determinar si los hechos permiten sostener esa calificación.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos para reconstruir con precisión los minutos previos al impacto y establecer las circunstancias que rodearon la tragedia.

Quiénes eran las cuatro personas que murieron

El Volkswagen Gol quedó completamente involucrado en el impacto y sus cuatro ocupantes murieron como consecuencia del siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo César, de 42 años; Yanina Garrido, de 39; Jésica Garrido, de 34; y Danilo Díaz, de 23 años.

Los cuatro eran oriundos de Bouwer y se encontraban realizando un viaje que tenía como objetivo asistir a un familiar.

De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso, el grupo se había trasladado luego de que Danilo Díaz sufriera previamente un accidente mientras circulaba en motocicleta.

El viaje tenía, justamente, la finalidad de ir a buscarlo y auxiliarlo después de aquel episodio.

Sin embargo, durante el regreso ocurrió el choque que terminó transformando ese viaje en una tragedia.

La violencia de la colisión provocó la muerte de los cuatro ocupantes del Volkswagen Gol. Desde entonces, la investigación intenta determinar con precisión qué ocurrió en el Camino de los Lecheros y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que ambos vehículos terminaran impactando.

El choque ocurrió en el Camino de los Lecheros

El accidente se produjo el 24 de agosto, sobre el Camino de los Lecheros, una zona ubicada cerca de Alta Gracia.

La primera reconstrucción del hecho puso el foco en el desplazamiento de la camioneta RAM y en la posibilidad de que el vehículo hubiera cruzado hacia el carril por el que circulaba el Volkswagen Gol.

Ese punto forma parte de los aspectos que deberán ser confirmados mediante las distintas pericias.

En una investigación de este tipo, la mecánica del impacto resulta fundamental para establecer cómo se produjo la colisión. La posición final de los vehículos, los daños registrados, las marcas sobre la calzada y otros elementos técnicos pueden contribuir a reconstruir la secuencia.

A esto se incorporan ahora los resultados vinculados con el estado del conductor de la RAM.

La Fiscalía deberá integrar todos esos elementos antes de avanzar hacia una definición sobre la responsabilidad que podría corresponderle a Ríos.

Ríos permanece detenido con arresto domiciliario

A pesar de encontrarse detenido, Ríos no permanece alojado en una unidad penitenciaria.

El acusado cumple actualmente arresto domiciliario con tobillera electrónica, bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

La medida fue adoptada luego de que médicos forenses determinaran que no se encontraba en condiciones de permanecer alojado en una cárcel.

Por ese motivo, además del dispositivo de monitoreo electrónico, el hombre recibe seguimiento médico permanente.

Su situación de detención continúa vigente mientras avanza la investigación por el choque.

La modalidad del arresto no modifica el carácter de la imputación ni implica una definición sobre la culpabilidad del acusado. Se trata de una medida cautelar adoptada durante el proceso, mientras la Fiscalía continúa trabajando sobre las pruebas.

Qué deberá determinar ahora la Justicia

Con el resultado de la alcoholemia ya incorporado al expediente, uno de los principales desafíos de la investigación será establecer cómo se relacionan todos los elementos disponibles.

La causa no se limita al resultado de una pericia. También deberán analizarse la mecánica del accidente, las condiciones de circulación, la trayectoria de los vehículos y las circunstancias inmediatamente anteriores al choque.

Otro de los puntos centrales será determinar qué ocurrió con la camioneta RAM antes de la colisión y si efectivamente se produjo una invasión del carril contrario.

La investigación deberá establecer además la secuencia temporal de los acontecimientos y las condiciones en las que se produjo el impacto.

Todos estos elementos pueden resultar determinantes para sostener o modificar la calificación legal adoptada por la Fiscalía.

Mientras tanto, las familias de las cuatro víctimas esperan que el expediente permita reconstruir de manera precisa cómo ocurrió la tragedia.

Una causa que sumó un elemento clave

El resultado de 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre representa uno de los datos más relevantes que se incorporaron hasta ahora a la investigación.

El dato apareció en una etapa en la que la Fiscalía ya trabajaba sobre la hipótesis de una posible invasión del carril contrario por parte de la camioneta.

Tras conocerse la pericia, la situación judicial de Ríos se modificó y la imputación pasó a contemplar homicidio simple con dolo eventual por cuatro resultados, en concurso real.

Sin embargo, la causa todavía no está cerrada.

La investigación continuará con el análisis de las pruebas y los peritajes necesarios para reconstruir el choque ocurrido en el Camino de los Lecheros. La Justicia deberá determinar, a partir de esos elementos, las circunstancias concretas del accidente y la eventual responsabilidad penal del conductor.

Por ahora, Ríos continúa detenido bajo arresto domiciliario y monitoreo mediante tobillera electrónica, mientras avanza el expediente.

La tragedia dejó cuatro víctimas fatales: Pablo César, Yanina Garrido, Jésica Garrido y Danilo Díaz. Los cuatro habían salido de Bouwer para asistir a Danilo luego de un accidente previo con su motocicleta y terminaron muriendo durante el regreso.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía del Primer Turno de Alta Gracia, que deberá avanzar sobre cada uno de los elementos reunidos para establecer cómo se produjo el choque y qué responsabilidad corresponde atribuir dentro del proceso judicial.