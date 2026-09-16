Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la serie que es perfecta para maratonear

Su vida cotidiana cambió cuando su nieta adolescente, Irene, quedó vinculada a personas relacionadas con el mundo del crimen organizado. A partir de ese momento, Tirso decidió involucrarse para protegerla.

El protagonista terminó enfrentándose a los problemas que atravesaban el barrio y quedó involucrado en situaciones relacionadas con la violencia y el narcotráfico. Lo que había comenzado como una reacción para proteger a un integrante de su familia terminó convirtiéndose en una lucha permanente.

La sinopsis oficial de Netflix resumió el punto de partida de la historia de esta manera: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

José Coronado arrasa en Netflix con Entrevías

La interpretación de José Coronado fue uno de los pilares de Entrevías. El actor construyó a Tirso como un hombre duro, inflexible y acostumbrado a tomar decisiones de manera directa.

Su relación con la familia ocupó un lugar central. Las decisiones que tomó estuvieron condicionadas por la necesidad de proteger a las personas que quería, pero también por sus propios valores y por las experiencias de su pasado.

Tirso tuvo que afrontar conflictos personales mientras intentaba intervenir en problemas cada vez más peligrosos. En ese proceso, cometió errores, enfrentó consecuencias y tuvo que modificar algunas de sus formas de actuar.

Por eso, el personaje de Tirso funcionó como uno de los principales puntos de conexión entre el drama familiar y la trama criminal.

Luis Zahera brilla en Netflix con Entrevías

Si Tirso representó la disciplina y la rigidez, Ezequiel Fandiño, interpretado por Luis Zahera, siguió un camino muy diferente.

Ezequiel fue presentado como un inspector de policía con métodos poco convencionales. Su personalidad impredecible introdujo una dinámica distinta dentro de una historia dominada por situaciones de tensión.

El personaje también aportó momentos de humor. Esa característica resultó importante porque permitió que la serie alternara escenas dramáticas con situaciones más livianas sin abandonar su tono general.

La participación de Zahera agregó otra capa a la historia. Ezequiel no enfrentó los problemas de la misma manera que Tirso y esa diferencia generó numerosos choques entre ambos.

La química entre José Coronado y Luis Zahera en Entrevías

Uno de los elementos que ayudaron a mantener el ritmo de Entrevías fue precisamente la relación entre Tirso y Ezequiel.

Los dos personajes tuvieron formas muy diferentes de interpretar los problemas. Tirso apostó por la disciplina y el orden, mientras Ezequiel se caracterizó por una conducta mucho menos previsible.

La química entre José Coronado y Luis Zahera fue especialmente importante para sostener esa dinámica. Sus estilos interpretativos fueron diferentes y esa diferencia terminó trasladándose a los personajes.

Para una serie que debía sostener la atención durante 32 capítulos, esa variedad resultó fundamental.

Los 32 capítulos que permiten verla durante un fin de semana

Otro dato que puede resultar determinante para quienes buscan una serie para maratonear es su extensión.

Entrevías cuenta con cuatro temporadas y 32 capítulos, una cantidad que permite avanzar considerablemente durante un fin de semana sin enfrentarse a una producción que se extienda durante cientos de episodios.

La historia fue construyendo sus conflictos de manera progresiva. Los protagonistas atravesaron diferentes etapas y tuvieron que responder a circunstancias que cambiaron sus relaciones.

Ese formato también favoreció el ritmo de la producción. Los episodios fueron incorporando enfrentamientos, decisiones familiares y situaciones vinculadas con el crimen.

Resumen de la primera temporada de Entrevías