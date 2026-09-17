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Lejos de la fama y los medios: qué es de la vida de Juan, el hijo de 34 años de Georgina Barbarossa

La decisión de Juan, el hijo de 34 años de Georgina Barbarossa que cambió para siempre su vida: a dónde se fue a vivir y a qué se dedica.

Lejos de la fama y los medios: qué es de la vida de Juan, el hijo de 34 años de Georgina Barbarossa

Juan y Tomás Lecuna nacieron el 2 de noviembre de 1991, fruto de la relación entre Georgina Barbarossa y Miguel “Vasco” Lecuna. Aunque crecieron muy cerca del mundo del espectáculo por la carrera de su mamá, con el paso de los años los mellizos eligieron un camino completamente diferente: mantener un perfil bajo y construir sus vidas lejos de las cámaras.

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La familia atravesó uno de sus momentos más dolorosos en 2001, cuando Miguel “Vasco” Lecuna fue asesinado durante un robo. En aquel momento, Juan y Tomás tenían apenas 13 años. Georgina debió continuar con la crianza de sus hijos mientras atravesaba el duelo y, con el paso del tiempo, pudo acompañarlos en la construcción de sus propias vidas.

En el caso de Juan, su camino terminó llevándolo a Córdoba, donde encontró un estilo de vida mucho más tranquilo, rodeado de naturaleza y alejado de la exposición mediática que durante décadas acompañó a su madre.

Uno de los aspectos menos conocidos de su historia es que Juan también tuvo un acercamiento al mundo de los medios y la música. Durante un período llegó a participar en radio junto a Mario Pergolini, una experiencia que le permitió conocer desde adentro el universo de la comunicación y la popularidad.

Sin embargo, aquella experiencia también habría sido determinante para su futuro. A medida que empezó a tomar contacto con la exposición pública, Juan entendió que ese no era el tipo de vida que quería para él y decidió correrse de ese lugar.

Con el tiempo, se instaló en Córdoba y construyó allí su propia vida, con su familia, su hija y distintos proyectos personales. La elección significó tomar distancia de las cámaras y de la popularidad que inevitablemente heredó por ser hijo de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

Para Georgina Barbarossa, ese camino representa una satisfacción especial. Su hijo logró encontrar un lugar propio, lejos de la exposición y de las exigencias del ambiente artístico, algo que también comparte, aunque con sus propias características, con su hermano Tomás.

A pesar de ser mellizos y haber nacido con apenas dos minutos de diferencia, la conductora siempre remarcó que tienen personalidades muy distintas. Según contó, Juan es más reservado y de carácter seco, mientras que Tomás es mucho más afectuoso.

Así, mientras Georgina continúa siendo una figura habitual de la televisión argentina, sus hijos eligieron mantenerse en un segundo plano y construir sus propias historias lejos de la fama. En particular, Juan encontró en Córdoba el escenario para llevar adelante una vida más íntima, vinculada a su familia, sus proyectos y la naturaleza.

En pocas palabras

  • Juan Lecuna: El hijo de Georgina Barbarossa eligió vivir en Córdoba, lejos de la fama.
  • Trayectoria: Participó en radio con Mario Pergolini, pero prefirió la vida privada.
  • Familia: Construyó su vida con su hija y proyectos personales, buscando tranquilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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