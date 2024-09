Pasos para activar el "Modo Harry Potter" en WhatsApp

Configurar Nova Launcher como predeterminado: Una vez descargado Nova Launcher, abrirlo y configuralo como la aplicación predeterminada para gestionar tu pantalla de inicio. Esto le permitirá tomar control de la personalización de la interfaz de tu celular.

Buscar o crear un ícono temático de Harry Potter: Abrir tu navegador y busca imágenes alusivas a Harry Potter que desees usar como ícono para WhatsApp. Estas imágenes deben estar en formato PNG con fondo transparente para que se vean correctamente. También podés utilizar asistentes de inteligencia artificial como Copilot para generar una imagen personalizada.

Cambiar el ícono de WhatsApp: Regresa a la pantalla principal de tu celular y mantené presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos. Aparecerá un menú emergente, seleccioná la opción "Editar". En la nueva ventana que se abre, hacé clic en el logo de WhatsApp y seleccioná "Aplicaciones" y luego "Fotos" para buscar la imagen que descargaste o creaste. Ajustá el tamaño de la imagen según tu preferencia y presiona "Listo". ¡Tu ícono de WhatsApp ahora tendrá un toque de Harry Potter!

Diseño sin título (8).jpg Personalizá tu WhatsApp con el modo Harry Potter en pocos pasos.

Qué es Nova Launcher y cómo funciona

Nova Launcher es uno de los launchers más populares para dispositivos Android. Estos programas funcionan como capa de personalización sobre el sistema operativo, permitiendo a los usuarios modificar diferentes aspectos visuales y funcionales de sus teléfonos. Con Nova Launcher, puedes cambiar no solo el ícono de WhatsApp, sino también otros detalles como el tamaño de los íconos, los estilos de letra, el color de los fondos de pantalla y hasta ocultar aplicaciones que no uses frecuentemente.