Ballena encallada en Vicente López: así fue el operativo para remover el cuerpo del animal

operativo-para-extraer-a-la-ballena-del-III7WH42VBDZBJO6XBURQPJ35U Operativo de la Prefectura Naval Argentina.

En el lugar trabajaron además científicos de la Fundación Temaikèn, quienes brindaron asesoramiento técnico para el desarrollo del procedimiento y se encargaron de la recolección de muestras.

Según explicó la licenciada en Ciencias Biológicas Laura Prosdocimi en declaraciones a Radio Splendid AM 990, se trataba de un ejemplar joven de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), una especie poco habitual en esa zona. “Vamos a tomar muestras y ver qué pasó. No te puedo decir las causas de por qué murió, pero es un animal inexperto y hubo muchos factores que pudieron haber hecho que se separe de su mamá y falleciera”, señaló.

Prosdocimi agregó que su equipo, del Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, realizará análisis de rutina: “Se toman medidas, se va a pesar. Con toda esa info vamos a ver si podemos tener alguna explicación de lo que le podría haber pasado a este ejemplar”.

La escena captó la atención de los vecinos

En un primer momento, se habló de una posible herida visible en el cuerpo, pero los especialistas aclararon que no se trataba de una lesión sino de una estría natural del animal, lo que suele confundirse para quien no tiene experiencia en la identificación de cetáceos. Aun así, no descartaron la posibilidad de que, en otras situaciones similares, se trate de heridas ocasionadas por colisiones con embarcaciones o enredos con redes de pesca.

La escena captó la atención de cientos de personas que, aprovechando el feriado y las temperaturas templadas, se acercaron en la costa del río. La postal contrastaba el ambiente recreativo con la presencia del animal muerto.

El ejemplar, según estimaciones de los especialistas, habría muerto al menos tres días antes del hallazgo. Las condiciones meteorológicas y el movimiento de la marea habrían contribuido a que su cuerpo apareciera finalmente en la costa de Vicente López. Concluido el operativo, la ballena fue retirada del área urbana y quedó bajo estudio científico para determinar las causas precisas de su fallecimiento.