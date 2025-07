Embed - DOCUMENTOS EXCLUSIVOS | ¿QUÉ LLEVABAN LAS VALIJAS DEL POLÉMICO VUELO?

En el escrito testimonial presentado en la justicia por el piloto, Pintos aclaró: "En el caso de la pasajera Laura Belén Arrieta, una valija marca Louis Vuitton y un carry on de pequeñas dimensiones, en el caso del otro comandante, José Luis Donato Bresciano, una valija con ropa y su valija de vuelo o carry on, y en mi caso, mi valija de vuelo, un carry on pequeño con calzado, una impresora en su caja, un inflable en una bolsa transparente, una mochila con ruedas para mi hijo menor de edad, una valija con mi ropa y una guitarra en su estuche".