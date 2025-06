Algo que nunca imaginaste ¿O si?: qué revela el sueño con un juego de roles con alguien que no es tu pareja

Lo que tu personaje en el sueño dice de vos

El personaje que jugás en el sueño también importa. ¿Te mostrás dominante, sumiso, vulnerable, atrevido? A veces, esos personajes no son caprichosos: representan aspectos tuyos que no sueles mostrar. El sueño te los presta por un rato, para que juegues a ser algo distinto… y veas cómo se siente.

Y si en la vida diaria te cuesta expresarte, el sueño lo hace por vos. Te da un escenario donde podés probar sin consecuencias.

image.png El juego de roles en sueños no siempre es infidelidad: a veces es búsqueda de libertad. Foto: Internet/Sueño.

¿Por qué no es tu pareja?

Que el juego sea con alguien que no es tu pareja no siempre significa que hay algo mal en tu vínculo. Puede ser que esa persona represente algo distinto: una energía, una cualidad, un estilo que no estás explorando. Tal vez sea el símbolo de un deseo de variar, no de reemplazar.

La mente es creativa, y los sueños, más. Lo importante no es con quién jugás, sino qué jugás. Y cómo te sentís al hacerlo.

La libertad como mensaje principal

Soñar con un juego de roles con otro puede ser una invitación a abrirte. A hablar más con tu pareja, si tenés. A explorar otras formas de conectar, no solo en lo sexual. A veces, también en lo emocional. Porque el deseo se alimenta de novedad, pero también de escucha.

Y si el sueño te dejó vibrando, tal vez sea hora de preguntarte qué parte tuya quiere jugar más en la vida real.

Preguntas frecuentes

¿Soñar con otro significa que ya no deseo a mi pareja?

No necesariamente. Puede representar ganas de explorar, no de dejar.

¿Qué pasa si me gustó el sueño pero me dio culpa?

Es normal. Pero recordá: en los sueños no hay traición, hay símbolos.

¿Puedo hablarlo con mi pareja?

Si hay confianza, sí. Puede ser una buena forma de abrir nuevas conversaciones.