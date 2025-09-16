Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera

Virgo: exigencias que pesan
Virgo podría sentirse frustrado si no recibe el compromiso que espera. Las críticas constantes podrían desgastar el vínculo hasta romperlo.
Escorpio: emociones intensas en conflicto
El deseo de controlar puede chocar con la necesidad de libertad de su pareja. Esta tensión podría terminar en discusiones y rupturas.
Cáncer: el pasado vuelve
Viejas heridas pueden resurgir y entorpecer el presente. Si no logran sanar viejas decepciones, podrían decidir tomar caminos separados.
Acuario: ganas de soltar
Acuario buscará aire nuevo y espacios propios. Si siente que la relación lo limita, no dudará en poner un punto final.