Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera

Virgo: exigencias que pesan

Virgo podría sentirse frustrado si no recibe el compromiso que espera. Las críticas constantes podrían desgastar el vínculo hasta romperlo.

Escorpio: emociones intensas en conflicto

El deseo de controlar puede chocar con la necesidad de libertad de su pareja. Esta tensión podría terminar en discusiones y rupturas.

Cáncer: el pasado vuelve

Viejas heridas pueden resurgir y entorpecer el presente. Si no logran sanar viejas decepciones, podrían decidir tomar caminos separados.

Acuario: ganas de soltar

Acuario buscará aire nuevo y espacios propios. Si siente que la relación lo limita, no dudará en poner un punto final.