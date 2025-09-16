En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Separación
ASTROLOGÍA

Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera

No todo será color de rosa: algunos signos enfrentarán tensiones y podrían poner fin a vínculos que ya no funcionan en septiembre. La primavera llega con decisiones importantes en el amor.

Primavera 2025: qué signos deben cuidar su relación para no romper

Aunque la primavera suele asociarse con inicios, para algunos signos será momento de cierres. Los cambios de energía del 21 de septiembre sacudirán las emociones y obligarán a enfrentar verdades incómodas. Algunas relaciones podrían llegar a su final si ya estaban debilitadas.

Ranking de los signos más apasionados del inicio de la primavera
pareja

Cómo afectará el equinoccio de primavera a las parejas en crisis, signo por signo

Capricornio: prioridades diferentes

El foco en lo profesional puede alejar a Capricornio de su pareja. La falta de tiempo y de conexión emocional puede generar distancias irreversibles.

Virgo: exigencias que pesan

Virgo podría sentirse frustrado si no recibe el compromiso que espera. Las críticas constantes podrían desgastar el vínculo hasta romperlo.

chicas amigas amor pareja signos

Escorpio: emociones intensas en conflicto

El deseo de controlar puede chocar con la necesidad de libertad de su pareja. Esta tensión podría terminar en discusiones y rupturas.

Cáncer: el pasado vuelve

Viejas heridas pueden resurgir y entorpecer el presente. Si no logran sanar viejas decepciones, podrían decidir tomar caminos separados.

pareja separacion signos primavera

Acuario: ganas de soltar

Acuario buscará aire nuevo y espacios propios. Si siente que la relación lo limita, no dudará en poner un punto final.

Se habló de
Signos Separación Astrología amor primavera Acuario Capricornio Virgo
