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Horóscopo semanal: las predicciones para todos los signos del zodíaco del 4 al 10 de mayo

Con el Sol en Tauro y la Luna transitando fases claves, la semana promete ser un sube y baja de emociones. Descubrí qué dice el horóscopo para vos.

El Sol en Tauro invita a disfrutar de los placeres simples y la estabilidad material. Foto: Horóscopo.

El Sol en Tauro invita a disfrutar de los placeres simples y la estabilidad material. Foto: Horóscopo.

Estamos en plena temporada de Tauro, lo que significa que el foco está puesto en la seguridad, el placer y el cuerpo. Sin embargo, esta semana del 4 al 10 de mayo se presenta con algunos aspectos planetarios que nos sacan de la modorra taurina. Tenemos a Mercurio moviéndose con velocidad, lo que acelera las comunicaciones, y a Venus pidiendo que revisemos nuestros valores. No es una semana para quedarse quieto, a pesar de lo que diga el calendario.

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Este fenómeno astrológico actual nos invita a poner los pies en la tierra pero manteniendo la vista en el horizonte. Tauro nos da la persistencia, pero los tránsitos de esta semana nos piden agilidad mental. Es como intentar bailar un tango en una pista de hielo: necesitás equilibrio pero también mucha capacidad de reacción. Si sentís que los planes cambian a último momento, no te estreses, es el cosmos pidiéndote que seas más flexible.

Horóscopo semanal signo por signo: lo que tenés que saber esta semana

Para Aries, la semana arranca con mucha fuerza en lo financiero. Es un buen momento para pedir ese aumento o revisar tus inversiones. Tauro, el Sol sigue en tu signo y te da un brillo especial. Aprovechá este lunes 4 para iniciar algo personal; el universo te respalda. Géminis, vas a sentir una necesidad de retiro. No te sientas culpable si preferís quedarte en casa leyendo un libro en lugar de ir a ese evento social. Cáncer, tus amigos serán tu gran apoyo esta semana. Un consejo inesperado de alguien cercano te va a abrir los ojos sobre un tema laboral.

Para Leo, el foco está en la carrera. Se vienen días de mucha exposición. No le temas al éxito, te lo ganaste con esfuerzo. Virgo, la curiosidad te va a llevar a explorar nuevos conocimientos. Es una semana ideal para anotarte en ese curso que venís mirando. Libra, es momento de revisar las deudas, tanto económicas como emocionales. Salda lo pendiente para poder avanzar liviano. Escorpio, tu pareja o socio será el protagonista. Es una semana de negociaciones y de encontrar puntos medios.

Para Sagitario, la rutina te puede pesar un poco más de lo habitual. Buscá pequeñas formas de aventura en lo cotidiano, como cambiar el camino al trabajo o probar una comida nueva. Capricornio, la creatividad y el romance están por las nubes. Si estás soltero, el miércoles 6 podría haber un encuentro muy interesante. Acuario, el hogar reclama tu atención. Puede haber un arreglo pendiente en la casa que ya no puede esperar más. Finalmente, Piscis, tu palabra tendrá mucho peso esta semana. Cuidá lo que decís porque podrías influir a otros más de lo que imaginás.

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La alineaci&oacute;n planetaria de esta semana favorece las comunicaciones claras y el crecimiento personal. Foto: Hor&oacute;scopo.

La alineación planetaria de esta semana favorece las comunicaciones claras y el crecimiento personal. Foto: Horóscopo.

Consejos para aprovechar la energía de la semana

Tauro nos enseña el valor de la constancia. Por eso, mi primer consejo para estos días es que elijas una sola meta y te enfoques en ella. No trates de salvar el mundo en 24 horas. En lo físico, es una semana para conectar con los masajes, los baños de inmersión o simplemente caminar descalzo sobre el pasto. Tu cuerpo necesita sentir la tierra.

En las relaciones, la clave será la paciencia. Mercurio está directo pero apurado, y eso puede generar malentendidos si no somos claros al hablar. Antes de enviar ese mensaje "picante" en el grupo de la familia o del trabajo, respirá hondo. La armonía se construye con palabras amables.

El factor Discover: por qué estamos todos más sensibles

Vas a notar que el "mood" general es de una sensibilidad mayor a la cuenta. Esto se debe a que estamos procesando cambios internos profundos. La cultura contemporánea nos empuja a la productividad constante, pero el cielo de esta semana nos pide que respetemos nuestros ritmos biológicos. Si un día no tenés ganas de producir, está bien. Escuchar a tu cuerpo es la forma más alta de inteligencia astrológica.

Aprovechá para desconectar de las pantallas al menos una hora antes de dormir. Esta semana los sueños serán muy vívidos y podrían traerte mensajes importantes sobre decisiones que tenés que tomar. Anotá lo que recuerdes apenas te despiertes; ahí hay oro puro.

FAQ:

  • ¿Qué signo es el más afortunado en el amor? Capricornio y Tauro tendrán los mejores encuentros esta semana.

  • ¿Cuál es el mejor día para firmar contratos? El jueves 7, cuando la Luna se alinea con tu sector de la comunicación.

  • ¿Qué piedra puedo usar para protegerme? El cuarzo rosa para el corazón o la turmalina negra para la energía externa.

  • ¿Cómo estará la salud? Ojo con la zona del cuello y la garganta, típicas de la temporada de Tauro.

Conclusión: Las estrellas proponen, pero vos disponés. Esta semana te ofrece las herramientas para construir una base sólida para el resto del mes. Confiá en tu proceso y no te olvides de disfrutar del camino.

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Horóscopo Signos signos del zodíaco Mayo
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