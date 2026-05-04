Horóscopo semanal: las predicciones para todos los signos del zodíaco del 4 al 10 de mayo

Para Sagitario, la rutina te puede pesar un poco más de lo habitual. Buscá pequeñas formas de aventura en lo cotidiano, como cambiar el camino al trabajo o probar una comida nueva. Capricornio, la creatividad y el romance están por las nubes. Si estás soltero, el miércoles 6 podría haber un encuentro muy interesante. Acuario, el hogar reclama tu atención. Puede haber un arreglo pendiente en la casa que ya no puede esperar más. Finalmente, Piscis, tu palabra tendrá mucho peso esta semana. Cuidá lo que decís porque podrías influir a otros más de lo que imaginás.

horóscopo-2026-astrología La alineación planetaria de esta semana favorece las comunicaciones claras y el crecimiento personal. Foto: Horóscopo.

Consejos para aprovechar la energía de la semana

Tauro nos enseña el valor de la constancia. Por eso, mi primer consejo para estos días es que elijas una sola meta y te enfoques en ella. No trates de salvar el mundo en 24 horas. En lo físico, es una semana para conectar con los masajes, los baños de inmersión o simplemente caminar descalzo sobre el pasto. Tu cuerpo necesita sentir la tierra.

En las relaciones, la clave será la paciencia. Mercurio está directo pero apurado, y eso puede generar malentendidos si no somos claros al hablar. Antes de enviar ese mensaje "picante" en el grupo de la familia o del trabajo, respirá hondo. La armonía se construye con palabras amables.

El factor Discover: por qué estamos todos más sensibles

Vas a notar que el "mood" general es de una sensibilidad mayor a la cuenta. Esto se debe a que estamos procesando cambios internos profundos. La cultura contemporánea nos empuja a la productividad constante, pero el cielo de esta semana nos pide que respetemos nuestros ritmos biológicos. Si un día no tenés ganas de producir, está bien. Escuchar a tu cuerpo es la forma más alta de inteligencia astrológica.

Aprovechá para desconectar de las pantallas al menos una hora antes de dormir. Esta semana los sueños serán muy vívidos y podrían traerte mensajes importantes sobre decisiones que tenés que tomar. Anotá lo que recuerdes apenas te despiertes; ahí hay oro puro.

FAQ:

¿Qué signo es el más afortunado en el amor? Capricornio y Tauro tendrán los mejores encuentros esta semana.

¿Cuál es el mejor día para firmar contratos? El jueves 7, cuando la Luna se alinea con tu sector de la comunicación.

¿Qué piedra puedo usar para protegerme? El cuarzo rosa para el corazón o la turmalina negra para la energía externa.

¿Cómo estará la salud? Ojo con la zona del cuello y la garganta, típicas de la temporada de Tauro.

Conclusión: Las estrellas proponen, pero vos disponés. Esta semana te ofrece las herramientas para construir una base sólida para el resto del mes. Confiá en tu proceso y no te olvides de disfrutar del camino.