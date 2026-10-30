Astrología y salud: disfonía, carraspera y garganta cerrada este fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, los 3 signos más propensos

Iniciamos el fin de semana de transición de octubre a noviembre de 2026 y un malestar físico recurrente se hace notar al intentar comunicarnos: la afonía, disfonía y la sensación de tener la garganta "cerrada" o irritable. En estas jornadas del 30 de octubre al 1 de noviembre, las consultas en portales de salud y bienestar registran un pico en temas muy concretos: "por qué me quedo afónico sin tener resfrío", "cómo aliviar la carraspera en la garganta" y "remedios naturales para recuperar la voz rápido".