Astrología y salud: disfonía, carraspera y garganta cerrada este fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, los 3 signos más propensos

Porque la ansiedad estimula el nervio vago y contrae el músculo cricotiroideo de la laringe, apretando el paso del aire y dificultando la vibración natural de las cuerdas vocales.

¿Qué alimento natural es el mejor aliado de la voz?

El agua natural (hidratación constante) combinada con jengibre tibio y miel: reduce la inflamación y lubrica la mucosa de la faringe rápidamente.