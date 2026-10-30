En pleno escándalo con Migliore, salió a la luz la historia de amor de la China Ansa y Diego Mendoza

Durante seis meses hablaron todos los días sin poder encontrarse personalmente. Compartían anécdotas, intimidades y situaciones cotidianas, hasta que la confianza creció tanto que la distancia dejó de ser un impedimento. “Nos contábamos absolutamente todo como si fuéramos mejores amigos”, recordó ella en una entrevista.

El esperado encuentro llegó cuando Diego regresó a la Argentina. Para esa primera cita alquilaron un departamento en Buenos Aires y prepararon una noche especial: hubo cena, vino y chocolates. Pero lo que parecía una simple primera cita terminó convirtiéndose en el momento que definió el futuro de la pareja. Según relataron, ambos se fueron con la sensación de que habían encontrado a la persona indicada.

Con el paso del tiempo, la relación se afianzó. Se instalaron juntos en zona norte y en 2023 nació India, su primera hija. Más adelante llegó también la propuesta de casamiento, durante el cumpleaños de la periodista y en la intimidad de su hogar.

Ahora, en medio de las versiones que la relacionan con Pablo Migliore dentro del universo de MasterChef Celebrity, aquella historia de amor volvió a despertar interés. Los rumores de un supuesto acercamiento todavía generan interrogantes y no confirman una infidelidad, pero pusieron nuevamente la atención sobre la pareja que la China Ansa construyó lejos de las cámaras.