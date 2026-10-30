En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

En pleno escándalo con Migliore, salió a la luz la historia de amor de la China Ansa y Diego Mendoza

En plena polémica por Migliore, se conoció cómo la China Ansa comenzó su romance con Diego Mendoza: un detalle inesperado. Enterate.

En pleno escándalo con Migliore, salió a la luz la historia de amor de la China Ansa y Diego Mendoza

En medio de los rumores que sacudieron a MasterChef Celebrity por el supuesto acercamiento entre la China Ansa y Pablo Migliore, volvió a quedar bajo la lupa la vida sentimental de la periodista. Mientras las versiones sobre una presunta infidelidad generan repercusiones, resurgió la historia de amor que construyó con Diego Mendoza, el hombre con quien formó una familia y tiene una hija en común.

Leé también Escándalo entre botineras: la esposa de un jugador acusó a la mujer de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido
escandalo entre botineras: la esposa de un jugador acuso a la mujer de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido

Lo que hoy parece una relación consolidada tuvo un comienzo bastante particular: se conocieron durante la pandemia, estuvieron casi seis meses sin verse cara a cara y mantuvieron un vínculo a través de videollamadas. Una historia que comenzó con un mensaje inesperado y terminó con una noche que, según ellos mismos contaron, marcó un antes y un después.

La periodista y el exfutbolista se conocieron cuando él vivía en España y ella trabajaba en televisión en Buenos Aires. Un amigo en común fue quien hizo de intermediario y le contó a Diego que podía contactarla. Aunque al principio la distancia parecía un obstáculo difícil de superar, ambos decidieron darse una oportunidad.

Cuando la China se enteró de que Mendoza estaba en Ibiza, reaccionó con humor: “¿Para qué me ofrecés mercadería que no puedo consumir?”, bromeó. Sin embargo, aceptó comenzar a hablar y las conversaciones virtuales se volvieron parte de su rutina.

Durante seis meses hablaron todos los días sin poder encontrarse personalmente. Compartían anécdotas, intimidades y situaciones cotidianas, hasta que la confianza creció tanto que la distancia dejó de ser un impedimento. “Nos contábamos absolutamente todo como si fuéramos mejores amigos”, recordó ella en una entrevista.

El esperado encuentro llegó cuando Diego regresó a la Argentina. Para esa primera cita alquilaron un departamento en Buenos Aires y prepararon una noche especial: hubo cena, vino y chocolates. Pero lo que parecía una simple primera cita terminó convirtiéndose en el momento que definió el futuro de la pareja. Según relataron, ambos se fueron con la sensación de que habían encontrado a la persona indicada.

Con el paso del tiempo, la relación se afianzó. Se instalaron juntos en zona norte y en 2023 nació India, su primera hija. Más adelante llegó también la propuesta de casamiento, durante el cumpleaños de la periodista y en la intimidad de su hogar.

Ahora, en medio de las versiones que la relacionan con Pablo Migliore dentro del universo de MasterChef Celebrity, aquella historia de amor volvió a despertar interés. Los rumores de un supuesto acercamiento todavía generan interrogantes y no confirman una infidelidad, pero pusieron nuevamente la atención sobre la pareja que la China Ansa construyó lejos de las cámaras.

En pocas palabras

  • Ansa y Mendoza: Su romance inició en pandemia con videollamadas antes de verse.
  • Inicio particular: Se conocieron por un amigo, hablaron 6 meses virtuales y se reencontraron en Argentina.
  • Rumores: El escándalo con Migliore reavivó el interés en su relación actual.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
HBO revela novedades del elenco de la serie de "Harry Potter y la piedra filosofal"
Orquídeas en casa: cada cuánto florecen y qué cuidados ayudan a repetir el ciclo
Netflix: Luis Zahera y Miguel Ángel Silvestre brillan con la serie española que sigue sorprendiendo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar