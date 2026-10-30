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¿Acuerdo político?

Mauricio Macri, sobre un acuerdo electoral con La Libertad Avanza: "No se avanzó nada"

La máxima figura del PRO dejó esa reflexión al retirarse de un evento solidario. Evitó opinar sobre la intempestiva salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.

Mauricio Macri reconoció que las negociaciones con LLA están estancadas. (Foto: Cuenta de ONG Hacemos)

Mauricio Macri reconoció que las negociaciones con LLA están estancadas. (Foto: Cuenta de ONG Hacemos)

"No se avanzó nada", dijo al pasar Mauricio Macri. Y literalmente fue así. Porque los periodistas lo apuraron con una declaración mientras se retiraba del evento solidario Hacemos!, coordinado por María Eugenia Vidal, en el salón Turf del Hipódromo de Palermo. Fue una nueva aparición del jefe del PRO para dar definiciones políticas.

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Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri. (Foto: Gentileza FB de Patricia Bullrich)

Fue muy breve el contacto con la prensa, pero dijo que no se registró ningún progreso en la posibilidad de un acuerdo del PRO con La Libertad Avanza para las elecciones presidenciales de 2027. Fue imposible pedirle más detalles sobre qué se está discutiendo. Si un acuerdo a nivel nacional o uno que se refiera a provincia o la Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza logró ganar las elecciones de medio término en CABA y se especula desde entonces que quiere desbancar al PRO de su distrito núcleo o base.

En la breve declaración, dijo que ni Cristian Ritondo y Fernando De Andreis le comunicaron avance alguno en la chance de ir juntos en una boleta electoral en 2027, el PRO y LLA.

Mauricio Macri también al pasar hizo otra jugada: evitó contestar sobre el tema de las elecciones en Brasil y el "factor Bolsonaro".

Sin acuerdo entre los negociadores

La breve definición de Mauricio Macri fue muy directa. Junto al jefe de los diputados de Pro, Cristian Ritondo, De Andreis discute un entendimiento electoral nacional con representantes de LLA - los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli - en encuentros quincenales que se realizan en la Casa Rosada.

Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza está estancada. Macri reconoció a las apuradas que no se avanzó nada. Lo que queda por detrás si esa falta de avance es en todos los distritos posibles o en los dos más importantes. A nivel nacional, como para compartir la lista de diputados nacionales y en la ciudad de Buenos Aires.

El PRO llegó a ser un partido nacional y luego llevó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015 desde su gestión en el distrito base: la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en las elecciones de medio término de este gobierno de Javier Milei, la hegemonía del PRO se cortó. La Libertad Avanza, con Manuel Adorni como su primer candidato, ganó las elecciones porteñas. Los libertarios aspiran a controlar el distrito porteño.

Por eso, el partido de Mauricio Macri busca un acuerdo electoral en el que el candidato a Jefe de Gobierno no cambie de signo y continúe siendo del PRO.

La breve definición de Macri ("no se avanzó nada") da para suponer que esta hipótesis tampoco tiene un buen marco en la negociación entre los responsables de ambas formaciones políticas.

Otro lamento de Mauricio Macri

Antes, no en la breve nota, sino en su discurso en el acto, tuvo otro momento de una reflexión no muy positiva: "En la Argentina estamos debatiendo si déficit fiscal sí o no, si sigue uno o sigue el otro, y el presupuesto, en vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos ‘nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde’, es una guerra, una batalla”, afirmó Macri, y resumió: “Todo esto es política de la mala. Da bronca”.

En pocas palabras

  • Sin avances: Mauricio Macri afirmó que no se ha registrado progreso en un posible acuerdo electoral con Javier Milei para 2027.
  • Declaración breve: El líder del PRO realizó estas declaraciones al retirarse de un evento, sin dar más detalles.
  • Contexto político: La posibilidad de alianza surge en medio de especulaciones sobre las próximas elecciones y la relación entre ambos espacios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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