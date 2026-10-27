Astrología y salud: el "síndrome de las 3 de la madrugada", insomnio por ansiedad y fatiga mental, los 3 signos que no pueden dormir

Porque coincide con el momento en que los niveles de melatonina bajan al mínimo y el hígado comienza su pico de trabajo metabólico, liberando glucosa a la sangre si hay exceso de estrés acumulado.

¿Qué infusión nocturna supera a los fármacos suaves?

La infusión combinada de Valeriana, Pasiflora y Tilo: actúa directamente sobre los receptores GABA del cerebro, apagando el ruido mental en pocos minutos.