Astrología y salud: el "síndrome de las 3 de la madrugada", insomnio por ansiedad y fatiga mental, los 3 signos que no pueden dormir

Avanza la última semana de octubre de 2026 y miles de personas sufren un trastorno del descanso tan repetitivo como desesperante: despertarse de manera automática exactamente a las 3:00 o 4:00 de la mañana, con los ojos abiertos como platos, la mente repasando pendientes laborales y el corazón acelerado sin poder volver a conciliar el sueño. En este martes 27 de octubre, las consultas en portales de salud sobre "por qué me despierto siempre a la misma hora de madrugada", "insomnio por ansiedad de fin de mes" y "remedios naturales para dormir de corrido" registran picos masivos de tráfico.