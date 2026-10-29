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Revelan los primeros datos de la autopsia a Nancy Godoy: los detalles de una muerte traumática

La maestra rural que fue asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes y el estudio forense se realizó en el Instituto Médico Forense (IMF).

Revelan los primeros datos de la autopsia a Nancy Godoy. (Foto: archivo)

Revelan los primeros datos de la autopsia a Nancy Godoy. (Foto: archivo)

La autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que fue asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, se realizó en el Instituto Médico Forense (IMF). Los primeros datos hablan de una muerte traumática con al menos 20 heridas cortopunzantes.

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El abogado de la familia de Nancy Godoy confirmó los resultados preliminares de la autopsia. (Foto: captura)

Según anticipó el periodista Rolando Barbano en A24, la muerte de la docente fue con saña y al despacho de los fiscales de la causa, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, llegó un adelanto con los resultados de los estudios forenses con resultados brutales del final de la vida de Godoy.

“Sufrió una muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes. Estas aparecen, algunas con signos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, piernas y panza”, indicó el Ministerio Público Fiscal.

Entre las conclusiones preliminares se destaca que la víctima presentaba al menos 20 heridas cortopunzantes, lo que llamó la atención de los investigadores, porque algunas de esos cortes se produjeron en lugares íntimos de la víctima.

El decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, explicó que debido al estado en el que se encontraban los restos dificultaron la posibilidad de determinar si fue víctima de una agresión sexual.

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se determinó cuántas ni de qué tipo.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA: LOS PRIMEROS DATOS DE LA AUTOPSIA AL CUERPO DE NANCY GODOY

Ahora, los investigadores buscan determinar cómo sucedieron los hechos para llegar a este tremendo resultado. La primera hipótesis, reforzada también por los abogados de la familia de la víctima habla de un abuso sexual seguido de muerte. También se investiga una supuesta injerencia de la maestra en la queja de los cotos de caza cercanos al recinto.

El cadáver de la maestra llegó al organismo poco después de las 2 de la madrugada para ser analizado minuciosamente. El estudio científico no solo busca determinar fehacientemente la causa de la muerte, sino también establecer si la víctima fue blanco de un ataque sexual.

Hallazgo clave: recuperaron el teléfono celular

En medio de los operativos de rastrillaje, la Policía de Corrientes dio con un elemento considerado vital para la investigación: el teléfono celular de la víctima.

El dispositivo fue hallado en el interior de un bolso secuestrado a pocos metros de donde se encontró el cuerpo de Godoy, el cual estaba semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso y sin señal telefónica, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde dictaba clases.

El aparato ya se encuentra bajo custodia y será sometido a un riguroso peritaje técnico para extraer comunicaciones, llamadas y registros que permitan reconstruir las últimas horas de la docente y dar con los responsables del crimen.

Quiénes son los detenidos y cómo avanza la investigación

La investigación por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes está bajo la responsabilidad de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Por disposición judicial, los cinco acusados permanecen con prisión preventiva mientras se incorporan nuevas pruebas y se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es considerado el principal acusado. Se desempeña como capataz de la estancia El Curupí, donde se encuentra la Escuela Rural N° 626, establecimiento educativo en el que Godoy trabajaba como directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

Por su parte, Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también trabaja como capataz vinculado a la estancia. Fue arrestado el 22 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos aceptó el requerimiento de los fiscales y ordenó su prisión preventiva, al igual que para los demás imputados.

Otro de los detenidos es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón. En una primera instancia, ambos fueron arrestados bajo sospecha de encubrimiento agravado, debido a las contradicciones identificadas en sus declaraciones y a la posibilidad de que hubieran ocultado información relevante.

Posteriormente, a partir de los avances de la investigación, la Fiscalía modificó la acusación contra Rojas y lo imputó por femicidio en calidad de coautor material. Así, quedó incluido entre los cuatro sospechosos acusados por el homicidio de la docente.

Finalmente, Rosa Leguizamón es la única mujer imputada por el asesinato de Nancy Godoy. La Fiscalía la acusa de homicidio simple en calidad de coautora. La mujer residía en las inmediaciones de la escuela rural y figura entre las últimas personas que afirmaron haber visto con vida a la víctima.

En pocas palabras

  • Autopsia revela: Muerte traumática de Nancy Godoy con al menos 20 heridas cortopunzantes.
  • Hallazgo clave: Recuperaron el teléfono celular de la víctima, vital para la investigación.
  • Investigación avanza: Cinco detenidos con prisión preventiva, incluyendo a los capataces de la estancia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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