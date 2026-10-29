Revelan los primeros datos de la autopsia a Nancy Godoy: los detalles de una muerte traumática

El decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, explicó que debido al estado en el que se encontraban los restos dificultaron la posibilidad de determinar si fue víctima de una agresión sexual.

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se determinó cuántas ni de qué tipo.

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Ahora, los investigadores buscan determinar cómo sucedieron los hechos para llegar a este tremendo resultado. La primera hipótesis, reforzada también por los abogados de la familia de la víctima habla de un abuso sexual seguido de muerte. También se investiga una supuesta injerencia de la maestra en la queja de los cotos de caza cercanos al recinto.

El cadáver de la maestra llegó al organismo poco después de las 2 de la madrugada para ser analizado minuciosamente. El estudio científico no solo busca determinar fehacientemente la causa de la muerte, sino también establecer si la víctima fue blanco de un ataque sexual.

Hallazgo clave: recuperaron el teléfono celular

En medio de los operativos de rastrillaje, la Policía de Corrientes dio con un elemento considerado vital para la investigación: el teléfono celular de la víctima.

El dispositivo fue hallado en el interior de un bolso secuestrado a pocos metros de donde se encontró el cuerpo de Godoy, el cual estaba semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso y sin señal telefónica, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde dictaba clases.

El aparato ya se encuentra bajo custodia y será sometido a un riguroso peritaje técnico para extraer comunicaciones, llamadas y registros que permitan reconstruir las últimas horas de la docente y dar con los responsables del crimen.

Quiénes son los detenidos y cómo avanza la investigación

La investigación por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes está bajo la responsabilidad de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Por disposición judicial, los cinco acusados permanecen con prisión preventiva mientras se incorporan nuevas pruebas y se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es considerado el principal acusado. Se desempeña como capataz de la estancia El Curupí, donde se encuentra la Escuela Rural N° 626, establecimiento educativo en el que Godoy trabajaba como directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

Por su parte, Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también trabaja como capataz vinculado a la estancia. Fue arrestado el 22 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos aceptó el requerimiento de los fiscales y ordenó su prisión preventiva, al igual que para los demás imputados.

Otro de los detenidos es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón. En una primera instancia, ambos fueron arrestados bajo sospecha de encubrimiento agravado, debido a las contradicciones identificadas en sus declaraciones y a la posibilidad de que hubieran ocultado información relevante.

Posteriormente, a partir de los avances de la investigación, la Fiscalía modificó la acusación contra Rojas y lo imputó por femicidio en calidad de coautor material. Así, quedó incluido entre los cuatro sospechosos acusados por el homicidio de la docente.

Finalmente, Rosa Leguizamón es la única mujer imputada por el asesinato de Nancy Godoy. La Fiscalía la acusa de homicidio simple en calidad de coautora. La mujer residía en las inmediaciones de la escuela rural y figura entre las últimas personas que afirmaron haber visto con vida a la víctima.