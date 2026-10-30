Aumentan la luz y el gas en noviembre: cuánto subirán las tarifas y quiénes mantendrán los subsidios

De esta manera, los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) conservarán descuentos sobre determinados componentes de sus tarifas.

Cuánto aumenta la luz en noviembre de 2026

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur mediante las resoluciones 886/2026 y 887/2026. Ambas disposiciones comenzarán a regir el 1° de noviembre e incluyen actualizaciones de los costos de distribución, uno de los componentes que integran el precio final de la electricidad.

En el caso de Edenor, el ajuste del Costo Propio de Distribución (CPD) contempla una suba del 3,18% respecto de octubre. Para Edesur, las actualizaciones del componente de distribución también responden al mecanismo de revisión tarifaria mensual establecido por el Gobierno.

Estas modificaciones se calculan a partir de dos factores: la actualización prevista en la revisión quinquenal de tarifas y la variación de los índices de precios publicados por el INDEC.

La suba que finalmente aparezca en cada factura no será necesariamente idéntica al porcentaje de actualización del costo de distribución, porque también intervienen el precio de la energía, los impuestos y los subsidios correspondientes.

El esquema forma parte del proceso de adecuación tarifaria que el Gobierno mantiene para los servicios públicos.

Cuánto pagarán los usuarios de Edenor y Edesur desde noviembre

Los nuevos cuadros establecen valores diferentes según la empresa distribuidora y el nivel de consumo. Para los usuarios residenciales de menor consumo, categoría R1, los valores de referencia informados para noviembre son los siguientes:

Edenor: cargo fijo de aproximadamente $1.870,51 mensuales.

Edesur: cargo fijo de aproximadamente $1.826,26 mensuales.

A esos importes se suma el cargo variable, que depende de la cantidad de kilovatios hora (kWh) consumidos. Por lo tanto, el cargo fijo no representa el total de la factura. El monto final dependerá del consumo registrado, de los descuentos aplicables y de los impuestos.

Los hogares que consuman más electricidad deberán afrontar cargos variables mayores y, cuando corresponda, pagar sin subsidio la energía utilizada por encima del límite bonificado.

Qué pasará con los subsidios de luz en noviembre

El Gobierno confirmó que los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados mantendrán un consumo base subsidiado de 200 kWh mensuales durante noviembre. La decisión modifica para ese mes el límite de referencia de 150 kWh previsto originalmente para determinados períodos del año.

Además, la Secretaría de Energía estableció una bonificación extraordinaria adicional del 25% para los usuarios residenciales beneficiarios del sistema. Este descuento se suma a la bonificación general prevista por el régimen.

El beneficio se aplica sobre el componente energético correspondiente al consumo base reconocido, no sobre la totalidad de la factura. En consecuencia, los cargos de distribución, otros conceptos tarifarios y los impuestos pueden seguir formando parte del importe que debe pagar el usuario.

Si una familia consume más de 200 kWh durante noviembre, el excedente se facturará sin la bonificación correspondiente al bloque subsidiado.

Cuánto aumenta el gas en noviembre y qué pasa con Metrogas y Naturgy

Las tarifas de gas natural también se actualizarán desde el 1° de noviembre. Las modificaciones alcanzan a las empresas distribuidoras del país, entre ellas Metrogas y Naturgy, que prestan servicio en distintos sectores del AMBA.

Para los usuarios de Metrogas, los incrementos informados serán de aproximadamente:

2,95% en la Ciudad de Buenos Aires.

3,65% en sectores del conurbano bonaerense.

En el caso de Naturgy, el ajuste informado ronda el 2,96%. Los porcentajes pueden variar según la categoría de consumo y los componentes incluidos en cada factura.

Las actualizaciones responden a los nuevos cuadros tarifarios y a la aplicación de otra cuota del proceso de revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas.

Cuánto costará el gas de Metrogas desde noviembre

La Resolución 851/2026 aprobó los nuevos valores que aplicará Metrogas para los consumos realizados a partir de noviembre. De acuerdo con los cuadros oficiales, los usuarios residenciales sin subsidios tendrán los siguientes cargos fijos mensuales, antes de impuestos:

Estos importes corresponden únicamente al cargo fijo mensual y no representan el valor total de la boleta. A cada monto se le agrega el cargo variable por los metros cúbicos de gas consumidos y los impuestos correspondientes.

Para las categorías residenciales R1, R2 y buena parte de R3, el cuadro de Metrogas establece un cargo de $328,26 por metro cúbico, antes de impuestos y sin subsidios. La categoría R4 presenta valores variables diferentes según la zona.

Subsidios al gas: qué descuento tendrán los usuarios en noviembre

La Secretaría de Energía decidió sostener durante noviembre las bonificaciones destinadas a los hogares incluidos en el régimen SEF. La Resolución 304/2026 establece un descuento general del 50% sobre el componente del precio del gas alcanzado por el beneficio.

A esa reducción se agrega una bonificación extraordinaria del 24,25%. De esta manera, los hogares beneficiarios tendrán una bonificación total del 74,25% sobre el componente del precio del gas subsidiado.

Por qué vuelven a aumentar las tarifas de luz y gas

Las nuevas subas forman parte del esquema de actualización de precios y tarifas que el Gobierno implementa para los servicios energéticos. En el caso de la electricidad, las distribuidoras del AMBA tienen un mecanismo de ajuste mensual que contempla la evolución de la inflación y las cuotas de las revisiones tarifarias quinquenales.

Para calcular las actualizaciones se consideran el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos elaborados por el INDEC.

En el gas natural también se aplica el mecanismo de revisión tarifaria quinquenal, que distribuye los ajustes reconocidos a las empresas en cuotas mensuales.

El Ejecutivo sostiene que este sistema busca dar previsibilidad a los valores del servicio y permitir que las distribuidoras mantengan sus ingresos frente a la evolución de los costos.

Al mismo tiempo, las bonificaciones extraordinarias apuntan a moderar el impacto sobre los hogares que cumplen los requisitos para recibir subsidios.