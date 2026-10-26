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Revelaron los resultados de la autopsia de la mujer asesinada en Retiro por el acusado de un doble femicidio

La autopsia preliminar determinó que Tatiana Fernández murió por asfixia mecánica por compresión en el cuello. El principal sospechoso también está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en Córdoba.

La autopsia a la segunda víctima del presunto doble femicida. (Foto: archivo).

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El resultado fue recibido por la Justicia este lunes por la tarde, mientras avanza la investigación contra Renato Iván Tabella, detenido como principal sospechoso del crimen de Fernández y también acusado por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la ciudad de Córdoba.

El periodista de A24 Roberto Mena explicó que el mecanismo de muerte de Fernández fue diferente del que se habría utilizado en el primer crimen. “La muerte tuvo que ver con una asfixia mecánica que la estranguló en su cuello, lo cual difiere de cuál había sido el mecanismo de muerte de la primera de las víctimas, a quien había apuñalado en el cuello”, señaló.

La diferencia entre ambos ataques es uno de los aspectos que se analizan en la investigación. Según Mena, los investigadores buscan determinar si el sospechoso pudo haber modificado su forma de actuar entre un hecho y otro. “Lo que se teme y se investiga es que hubiera estado ya perfeccionando su propio método de dar muerte”, indicó el periodista, al referirse a las hipótesis que buscan establecer el comportamiento del acusado y la posible existencia de un patrón entre los dos crímenes.

Cómo encontraron a Tatiana Fernández y qué pruebas analiza la Justicia

Fernández fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un departamento de la calle Libertad al 1200, en Retiro. Su cuerpo estaba sobre una cama de dos plazas, desnudo y cubierto con una sábana.

En la habitación, los investigadores recolectaron 17 elementos de interés para la causa, entre ellos un rastro de ADN que podrá ser sometido a peritajes. El teléfono celular de la víctima no fue encontrado en el lugar, una circunstancia que también se registró en la investigación por el asesinato de Villalba.

Una trabajadora sexual que compartía el departamento con Fernández fue quien alertó a las autoridades sobre su muerte. Además, aportó un número telefónico que sería de Tabella y que tenía característica de Córdoba, un dato que orientó las primeras medidas para identificar al sospechoso.

A partir de esa información, el fiscal Matías Di Lello ordenó el seguimiento de las cámaras de seguridad y el cruce de antenas telefónicas. Las imágenes del ingreso al edificio también permitieron reconstruir parte de los movimientos del acusado.

La investigación por el femicidio de Daniela Villalba

Tabella fue detenido el domingo por la noche en el hotel Centro 1555, ubicado en la zona de Montserrat, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, luego de un pedido de allanamiento del fiscal Di Lello, quien intervino inicialmente en la investigación por la muerte de Fernández.

El sospechoso también está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, una trabajadora sexual y madre de un hijo que fue asesinada en Córdoba. En ese expediente, la víctima presentaba heridas en el cuello y lesiones en los brazos que, según las primeras hipótesis, podrían haber sido defensivas.

Mena repasó que, en el caso de Villalba, una amiga tuvo un papel importante en la reconstrucción de los hechos. Ambas habían intercambiado mensajes la noche del crimen y habían acordado encontrarse. Cuando la mujer llegó al domicilio, no obtuvo respuesta.

En esa investigación también fue clave el hallazgo de una valija que había sido descartada y encontrada por trabajadores recolectores de residuos. Ese elemento permitió avanzar en las medidas para esclarecer el asesinato.

Ahora, la Justicia busca establecer si existe una conexión entre ambos femicidios y determinar qué ocurrió en cada uno de los hechos. Se espera que Tabella sea indagado y trasladado a Córdoba para responder por el crimen de Villalba.

En pocas palabras

  • Asfixia mecánica: Se determinó que Tatiana Fernández murió por compresión en el cuello, descartando abuso sexual y heridas defensivas.
  • Sospechoso detenido: Renato Iván Tabella fue arrestado como principal implicado en el crimen, y también es acusado por el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba.
  • Investigación en curso: La Justicia analiza si Tabella perfeccionó un método de muerte entre ambos crímenes, mientras se perita el ADN hallado en la escena.
Resumen generado por Thinkindot AI
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