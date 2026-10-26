Revelaron los resultados de la autopsia de la mujer asesinada en Retiro por el acusado de un doble femicidio

Cómo encontraron a Tatiana Fernández y qué pruebas analiza la Justicia

Fernández fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un departamento de la calle Libertad al 1200, en Retiro. Su cuerpo estaba sobre una cama de dos plazas, desnudo y cubierto con una sábana.

En la habitación, los investigadores recolectaron 17 elementos de interés para la causa, entre ellos un rastro de ADN que podrá ser sometido a peritajes. El teléfono celular de la víctima no fue encontrado en el lugar, una circunstancia que también se registró en la investigación por el asesinato de Villalba.

Una trabajadora sexual que compartía el departamento con Fernández fue quien alertó a las autoridades sobre su muerte. Además, aportó un número telefónico que sería de Tabella y que tenía característica de Córdoba, un dato que orientó las primeras medidas para identificar al sospechoso.

A partir de esa información, el fiscal Matías Di Lello ordenó el seguimiento de las cámaras de seguridad y el cruce de antenas telefónicas. Las imágenes del ingreso al edificio también permitieron reconstruir parte de los movimientos del acusado.

La investigación por el femicidio de Daniela Villalba

Tabella fue detenido el domingo por la noche en el hotel Centro 1555, ubicado en la zona de Montserrat, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, luego de un pedido de allanamiento del fiscal Di Lello, quien intervino inicialmente en la investigación por la muerte de Fernández.

El sospechoso también está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, una trabajadora sexual y madre de un hijo que fue asesinada en Córdoba. En ese expediente, la víctima presentaba heridas en el cuello y lesiones en los brazos que, según las primeras hipótesis, podrían haber sido defensivas.

Mena repasó que, en el caso de Villalba, una amiga tuvo un papel importante en la reconstrucción de los hechos. Ambas habían intercambiado mensajes la noche del crimen y habían acordado encontrarse. Cuando la mujer llegó al domicilio, no obtuvo respuesta.

En esa investigación también fue clave el hallazgo de una valija que había sido descartada y encontrada por trabajadores recolectores de residuos. Ese elemento permitió avanzar en las medidas para esclarecer el asesinato.

Ahora, la Justicia busca establecer si existe una conexión entre ambos femicidios y determinar qué ocurrió en cada uno de los hechos. Se espera que Tabella sea indagado y trasladado a Córdoba para responder por el crimen de Villalba.