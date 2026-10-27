India Ortega molesta con Julieta Prandi por el calvario que padece Ana Paula Dutil: "Me parece que es..."

“Yo no hubiese tomado esa decisión (el posteo) No tengo nada en contra de la persona que subió eso, no lo hubiese hecho yo", afirmó India Ortega.

"Dolió porque hasta yo me enteré por esa publicación, hubiese sido lindo que lo resuelvan ellos por privado y después si se especulaba algo que se diga nos separamos y punto”, continuó.

La fuerte banca de India Ortega a su mamá Ana Paula Dutil

En la entrevista para el ciclo que conduce Pamela David, India Ortega se mostró furiosa por las versiones y críticas que recibió su mamá Ana Paula Dutil por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

“La voy a defender: mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Si mi mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre que le pasa laburo al papá de sus hijos, me parece que es lo mejor que puede hacer. Mi mamá no quiere que mi viejo esté con nadie más que la persona que estuvo y basta”, sostuvo.

“Siempre queda involucrada en estos temas y no tiene nada que ver, ella soltó hace años, él también, nadie quiere volver, nadie quiere que vuelvan, yo les pedí a mis papás de rodillas una vez que se separen porque ya está. Nos dábamos cuenta que estaban por nosotros y no por el amor que se tenían ellos", agregó.

Y remarcó indignada: "Me pareció muy feo que mi mamá tenga que cerrar las redes sociales por todo lo que se estaba diciendo, le gritaban cosas en la calle... Por eso digo basta porque mi mamá no tiene nada que ver”.

"Sé que mi mamá no hizo nada ni tiene interés de volver con mi papá ni de meterse ni mucho menos. No me parece raro que una madre ayude al papá de sus hijos a darle más laburo, visibilidad, todo eso", concluyó India Ortega.