El insólito "error" de Mbappé contra China que lo obligó a pedir perdón internacional

Mbappé como Mao Zedong. El meme que le gustó al francés, ofendió a los chinos y asusto a los representantes de "La Liga" española. (foto: A24.com)

La imagen y el meme que enojó al gobierno Chino

Hace pocos días, el ídolo de la selección francesa y líder del Real Madrid, comento jocosamente un meme muy particular. Combinaba su rostro con la vestimenta y modificado por la IA para que se pareciera a Mao Zedong. El líder de la revolución comunista que cambió a China para siempre.

La pregunta que le hicieron tuvo una respuesta simple y no muy completa. Sin embargo, eso sirvió para que desde Beijing, actuaran contra represalia contra "La Liga".

A Mbappé le preguntaron que meme suyo le había causado más gracia. El delantero francés respondió: "Una que me hace ver como un dictador". El problema es que la imagen en cuestión es la que lo muestra parecido a Mao. Y con Mao en China, sucede algo parecido a lo que ocurre con Mahoma entre los musulmanes. A Mahoma no se lo puede representar y eso desata la furia de los fundamentalistas - como fue el ataque a la redacción de Charlie Hebdó en París el 7 de enero de 2015.

Con Mao Zedong, las imágenes están permitidas, pero solo como exaltación o en los homenajes de cada año. No se tolera que se los difame o caricaturice. Para Beijing, lo que hizo Mbappé fue una falta de respeto. Cuando solo hizo un comentario de algo que ni siquiera había realizado él. Pero así es de intolerante con el disenso el gobierno comunista chino. El problema es que tuvo eco, en la propia Liga de España.

La Federación Española, cuando hay plata de por medio

De inmediato salió un comunicado de " La Liga" en el que lamentaba las declaraciones de Mbappé y que solo eran a titulo personal y no representan en nada a la opinión de los dirigentes españoles.

Y dice claramente, como pidiendo perdón al gobierno chino para que regresen las transmisiones del fútbol español. "LA LIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" dice y agrega: "Javier Tebas, presidente de LALIGA, ha expresado: «Quiero pedir disculpas personalmente a los aficionados chinos por la ofensa causada. Tengo un profundo respeto por China, sus instituciones y su pueblo, y valoro la confianza con la que durante tantos años han acompañado a nuestro fútbol´".

Kylian Mbappé celebró una humorada simple, pero ofendió al autoritarismo chino y asustó a los empresarios españoles que casi le hacen perder un negocio multimillonario.