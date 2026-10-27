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La furia de China

El insólito "error" de Mbappé contra China que lo obligó a pedir perdón internacional

El astro francés celebró unos memes que provocaron una reacción inesperada en China. Ofendidos, decidieron no transmitir más en su país la Liga Española de primera división. El delantero de Real Madrid emitió un comunicado en varios idioma para dar por solucionado el problema.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Mbappe

Mbappe, estrella en el fútbol mundial, molestó al régimen de Xi Jinping. (Foto: A24.com)

"En una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos los que mis palabras hayan molestado. Esta no era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente". Fue el comentario en tres idiomas al que Kylian Mbappé tuvo que recurrir para evitar un escándalo internacional.

Leé también Qué busca Donald Trump con su histórica visita a Xi Jinping en China
Trump y Xi jinping. el mundo como punto de debate entre dos superpotencias. (foto: A24.com)

Hizo un comentario gracioso sobre un meme en el que aparecía la figura de Mao Zedong, el líder de la revolución comunista china. Pero como en el régimen chino la libertad de prensa no es un derecho, ese país tomó una drástica decisión y no con el jugador galo. Directamente, desistieron de seguir pasando los partidos de la Liga Profesional de primera división española.

En la escalada, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hizo dos cosas de manera simultánea. Pidió disculpas en nombre de la Federación y la Liga y presionó a Mbappé para que se retracte.

Negocios son negocios y la libertad de opinión, en el mundo de hoy, está amenazada por cualquier persona con país. En el caso chino, se multiplica por mil.

Mbappé como Mao Zedong. El meme que le gustó al francés, ofendió a los chinos y asusto a los representantes de

Mbappé como Mao Zedong. El meme que le gustó al francés, ofendió a los chinos y asusto a los representantes de "La Liga" española. (foto: A24.com)

La imagen y el meme que enojó al gobierno Chino

Hace pocos días, el ídolo de la selección francesa y líder del Real Madrid, comento jocosamente un meme muy particular. Combinaba su rostro con la vestimenta y modificado por la IA para que se pareciera a Mao Zedong. El líder de la revolución comunista que cambió a China para siempre.

La pregunta que le hicieron tuvo una respuesta simple y no muy completa. Sin embargo, eso sirvió para que desde Beijing, actuaran contra represalia contra "La Liga".

A Mbappé le preguntaron que meme suyo le había causado más gracia. El delantero francés respondió: "Una que me hace ver como un dictador". El problema es que la imagen en cuestión es la que lo muestra parecido a Mao. Y con Mao en China, sucede algo parecido a lo que ocurre con Mahoma entre los musulmanes. A Mahoma no se lo puede representar y eso desata la furia de los fundamentalistas - como fue el ataque a la redacción de Charlie Hebdó en París el 7 de enero de 2015.

Con Mao Zedong, las imágenes están permitidas, pero solo como exaltación o en los homenajes de cada año. No se tolera que se los difame o caricaturice. Para Beijing, lo que hizo Mbappé fue una falta de respeto. Cuando solo hizo un comentario de algo que ni siquiera había realizado él. Pero así es de intolerante con el disenso el gobierno comunista chino. El problema es que tuvo eco, en la propia Liga de España.

La Federación Española, cuando hay plata de por medio

De inmediato salió un comunicado de " La Liga" en el que lamentaba las declaraciones de Mbappé y que solo eran a titulo personal y no representan en nada a la opinión de los dirigentes españoles.

Y dice claramente, como pidiendo perdón al gobierno chino para que regresen las transmisiones del fútbol español. "LA LIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" dice y agrega: "Javier Tebas, presidente de LALIGA, ha expresado: «Quiero pedir disculpas personalmente a los aficionados chinos por la ofensa causada. Tengo un profundo respeto por China, sus instituciones y su pueblo, y valoro la confianza con la que durante tantos años han acompañado a nuestro fútbol´".

Kylian Mbappé celebró una humorada simple, pero ofendió al autoritarismo chino y asustó a los empresarios españoles que casi le hacen perder un negocio multimillonario.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Mbappé se disculpó: El futbolista pidió perdón por un comentario considerado ofensivo en China.
  • Polémica en La Liga: La controversia llevó a China a dejar de transmitir la liga española.
  • Tensión diplomática: El incidente generó tensión entre Francia y China por la libertad de expresión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Kylian Mbappé La Liga China Xi jinping Polémica
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