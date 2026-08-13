Astrología y salud holística: cómo fortalecer la postura y la energía lumbar este jueves 13 de agosto

Para liberar las tensiones somatizadas durante las horas de escritorio, los terapeutas corporales recomiendan incorporar pausas activas breves a lo largo del día. Movimientos de rotación suave de hombros, estiramientos de la cadena posterior y pequeñas caminatas de descarga resultarán altamente eficientes para descomprimir los discos intervertebrales.

En el aspecto de la nutrición física, la vibración de Fuego sugiere asegurar un adecuado aporte de minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, fundamentales para la contracción y relajación muscular. Consumir semillas, frutos secos, vegetales de hoja verde y mantener una hidratación adecuada prevendrá la aparición de calambres o contracturas por fatiga.

Asimismo, resulta de vital importancia moderar el estrés derivado de la sobreexposición postural y la permanencia prolongada en sillas poco ergonómicas. Alternar momentos de pie, ajustar la altura de las pantallas y realizar respiraciones conscientes ayudará a reducir la carga sobre la zona lumbar.

Al finalizar la tarde de este jueves, dedicar unos minutos a la elongación suave de la espalda o a un baño tibio ayudará a aflojar las tensiones del día. Mantener una estructura corporal firme pero flexible garantizará llegar al cierre de la semana laboral con el tono físico renovado y una absoluta sensación de bienestar.

Practicar la elongación de la columna, hidratarse adecuadamente y realizar pausas activas beneficiará la salud muscular. Foto: Astrología.

Cuatro hábitos de autocuidado para la jornada

Alineación postural: Mantené los hombros relajados y la espalda recta mientras trabajás para evitar sobrecargas en la zona dorsal.

Pausas activas: Levantate de la silla cada hora para realizar estiramientos suaves de brazos, cuello y columna vertebral.

Aporte mineral: Sumá alimentos ricos en magnesio y potasio para favorecer la relajación muscular y prevenir contracturas.

Hidratación consciente: Bebé agua a lo largo del día para mantener la flexibilidad de los tejidos y la movilidad articular.

Preguntas Frecuentes (FAQ)