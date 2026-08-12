Lionel Messi confesó el desgarrador pedido que le hizo a su papá antes de morir

Pero hay un episodio que ocupa un lugar especial en la carta y que Messi definió como “lo único que no pudimos hablar”. Se trata del último Mundial. Según contó, su papá le había pedido especialmente que disputara aquel torneo y Messi recuerda que, poco antes del comienzo de la competencia, su estado de salud había empeorado.

El futbolista esperaba que pudiera recuperarse y hasta imaginaba un desenlace que finalmente no ocurrió. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, escribió.

Durante el torneo, la ausencia comenzó a hacerse todavía más evidente. Después de cada partido, Messi esperaba recibir el mensaje de su padre, como había ocurrido tantas veces antes.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, recordó.

A pesar de todo, siguió adelante y llegó hasta la final. Su intención era conseguir el título para poder compartirlo con él, pero esa escena nunca llegó a producirse.

Messi contó que quería ganar aquella final para llevarle la copa y mostrársela, aunque finalmente el esfuerzo físico fue demasiado. También reconoció que nunca logró sentirse completamente bien durante aquel torneo.

Pero lo que más lo golpeó fue lo que ocurrió después. Cuando regresó, su padre todavía no conocía en profundidad todo lo que había sucedido durante la competencia y ya no tuvieron la oportunidad de conversar sobre aquello.

Para Messi, esa charla pendiente quedó como una de las grandes deudas emocionales entre ambos.

La carta también contiene una revelación que excede al Mundial y toca directamente el futuro del futbolista. En medio del duelo, Messi reconoció que la ausencia de su padre incluso le generó dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó.

No se trata de un anuncio de retiro ni de una decisión definitiva. La frase aparece dentro de una despedida cargada de emoción, después de que Messi admitiera que no sabe cómo seguir adelante sin la persona que estuvo junto a él desde el comienzo de su carrera.

Y entonces aparece uno de los pasajes más desgarradores del mensaje. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió.

La frase resume buena parte del dolor que atraviesa la carta: la sensación de que su padre estuvo presente durante prácticamente todo el recorrido, pero no llegó a compartir con él aquello que durante tantos años habían esperado.

Messi también recordó el lugar que su papá ocupó durante su infancia. Mientras él trabajaba, en algunas oportunidades era su madre quien lo llevaba a entrenar. Pero en los partidos, según el recuerdo del futbolista, su padre no faltaba nunca.

También lo definió como padre, amigo y representante, y admitió que hubo discusiones y reproches, aunque con el paso del tiempo terminó reconociendo muchas veces que sus consejos habían sido acertados.

Uno de los pasajes más emotivos aparece cuando Messi habla de sus propios hijos. El futbolista aseguró que intenta transmitirles la misma educación y los mismos valores que recibió de sus padres, manteniendo así vivo el legado familiar.

La despedida finalmente se transforma en una declaración de amor y agradecimiento.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, escribió Messi, antes de cerrar el mensaje con un pedido que resume todo el vínculo que compartieron: que lo cuide desde arriba como lo hizo durante toda su vida.

Detrás de la figura mundial, los títulos, los récords y las grandes noches del fútbol, la carta muestra una versión completamente diferente de Messi: la de un hijo que recuerda al hombre que lo acompañó desde que era apenas un chico con un sueño y una pelota en los pies.

Y entre todos los recuerdos, quedó una frase que concentra el dolor de toda la despedida: el pedido de Messi para que su papá aguantara “un poquito más”, para poder terminar juntos una historia que habían comenzado muchos años atrás.