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¿Cuál es el curioso origen de la palabra pijotero y qué significa?

Aunque hoy se usa para describir a alguien tacaño o poco generoso, el término pijotero tiene su origen en la pesca.

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Aunque hoy se usa para describir a alguien tacaño o poco generoso

Aunque hoy se usa para describir a alguien tacaño o poco generoso, el término pijotero tiene su origen en la pesca.

En Argentina, la palabra pijotero se utiliza comúnmente para describir a alguien tacaño o poco generoso. Sin embargo, su origen remite a un contexto muy distinto: la pesca.

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La pijota es la cría de la merluza. Antiguamente, los pescadores tenían la obligación de devolver al mar estos ejemplares jóvenes, ya que aún no habían alcanzado su tamaño adulto y conservarlos podía afectar la reproducción de la especie. Aquellos que no cumplían con esta norma y se quedaban con las pijotas comenzaron a ser llamados pijoteros, en alusión a quienes se apropiaban de algo que no les correspondía.

Con el tiempo, el término se incorporó al lenguaje cotidiano, pasando a describir a quienes actúan con egoísmo o falta de generosidad en diferentes ámbitos de la vida, más allá de lo económico.

Características de la pijota

Durante su etapa juvenil, la pijota se alimenta principalmente de crustáceos. A medida que crece y se convierte en merluza adulta, su dieta cambia hacia peces y cefalópodos.

Puede vivir entre 18 y 20 años, aunque los machos desarrollan más lentamente y tienen una vida más corta que las hembras, consideradas más fuertes dentro de la especie. Esta particularidad biológica explica por qué era importante devolverlas al mar.

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