A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Picante

Una fulminada, dos finalistas y una placa explosiva: así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Se definieron los nominados de Gran Hermano en una placa súper tensa, con una participante ya fulminada y dos participantes que van derecho a la siguiente ronda.

12 ago 2026, 23:49
Banner seguínos en google Primicias Ya
Una fulminada, dos finalistas y una placa explosiva: así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Una fulminada, dos finalistas y una placa explosiva: así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Una fulminada, dos finalistas y una placa explosiva: así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Una fulminada, dos finalistas y una placa explosiva: así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una nueva jornada de nominación en una instancia decisiva del juego, ya que las finalistas tuvieron la posibilidad de votar junto a los participantes que ellas mismas eligieron para acompañarlas durante la recta final del reality.

La dinámica generó expectativa desde el comienzo, especialmente porque cada voto podía modificar el escenario de cara a las próximas etapas de la competencia. Con pocos jugadores en carrera, las estrategias y alianzas quedaron nuevamente bajo la lupa.

Leé también

Yanina Zilli puso en duda su elección en Gran Hermano y protagonizó un tenso momento: "Tengo ganas de llorar"

yanina zilli puso en duda su eleccion en gran hermano y protagonizo un tenso momento: tengo ganas de llorar

Pero antes de que comenzara la votación, Yipio, lider de la semana 25, utilizó la fulminante contra Solange, una de las participantes más polémicas y que mayor confrontación generó durante su paso por la casa. De esta manera, la jugadora quedó automáticamente nominada y condicionó el armado de una placa que terminó siendo especialmente tensa.

Las visitas solo tuvieron un voto al momento de nominar y la placa es Generación Dorada, por lo que es de voto positivo hasta el domingo 16 de agosto. Luego de la emisión de Gran Hermano por Telefe, será de voto negativo hasta la 26° gala de eliminación del lunes 17. Los jugadores no sabrán quiénes bajaron de placa ese domingo.

Cómo votaron los participantes de Gran Hermano

Durante la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), los participantes fueron emitiendo sus votos y comenzaron a definirse los principales nombres que quedaron en la mira. Luana Fernández otorgó 4 votos a Yanina Zilli, aunque estos fueron duplicados por Matías Hanssen, anterior eliminado.

Por su parte, Danelik Galazán le dio 1 voto a Charlotte Caniggia, mientras que la propia Charlotte destinó 2 votos a Yanina Zilli. Sebastián Cola, en tanto, eligió a Mariela Prieto con 1 voto.

La tensión continuó con Solange Abraham, quien votó a Luana Fernández con 2 votos. En la misma línea, Tomy Riguera, Brian Sarmiento y Catalina “Titi” Tcherkaski también eligieron a Luana, con 1 voto cada uno.

Uno de los momentos destacados de la gala fue la nominación espontánea de Yanina Zilli, quien destinó sus 3 votos a Yipio. A su vez, Martín Rodríguez también votó a Yipio con 1 voto.

En otro de los cruces de la noche, Jennifer “Pincoya” Torres otorgó 2 votos a Tamara Paganini, mientras que Alejandra Majluf también la eligió, con otros 2 votos. Steffany “Campanita” Pereira sumó 1 voto para Tamara.

En tanto, Yisela “Yipio” Pintos, gracias a su beneficio como líder, pudo repartir 5 votos: 3 fueron para Alejandra Majluf y los 2 restantes para Mariela Prieto. Tamara Paganini, por su parte, respondió con 2 votos para Majluf.

Finalmente, Jenny Mavinga votó a Yanina Zilli con 1 voto, mientras que Mariela Prieto destinó 2 votos a Charlotte Caniggia. Nazareno Pompei también eligió a Charlotte, con 1 voto.

Por su parte, Mariela y Pincoya consiguieron asegurar su lugar en la próxima instancia de Gran Hermano, dando un paso clave en la competencia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto