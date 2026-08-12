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Astrología y salud holística: cómo revitalizar el plexo cardíaco este miércoles 12 de agosto

El impacto de la Luna Nueva en Leo exige cuidar el ritmo cardíaco, liberar tensiones dorsales y equilibrar la vitalidad. Esto dice la Astrología.

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 El mapa astronómico de este miércoles invita a armonizar el sistema circulatorio con técnicas de respiración y autocuidado. Foto: Astrología

 El mapa astronómico de este miércoles invita a armonizar el sistema circulatorio con técnicas de respiración y autocuidado. Foto: Astrología, Internet.

La configuración astral de este miércoles 12 de agosto de 2026 alcanza una de las fases más significativas de la temporada con la ocurrencia de la Luna Nueva en el signo de Leo. La conjunción exacta del Sol y la Luna en este signo de fuego moviliza una importante masa de energía bioeléctrica, concentrando su influjo en los órganos regidos por la vibración solar dentro de la anatomía sutil y física.

Leé también Astrología y salud holística: cómo balancear el fuego vital durante la semana del 3 al 9 de agosto
El mapa astral de la primera semana completa de agosto invita a regular la exigencia personal para preservar la vitalidad del cuerpo. Foto: Astrología.

En la tradición de la astrología médica, Leo ejerce su dominio sobre el corazón, la arteria aorta, la circulación sanguínea y la columna vertebral en su sección dorsal. La vivencia de un evento de reinicio de esta magnitud suele provocar una sobreestimulación del sistema nervioso simpático, que puede manifestarse en el cuerpo como aceleración del pulso, calor corporal elevado o rigidez en la zona superior de la espalda.

Desde la perspectiva de la salud holística, este miércoles de Luna Nueva nos exige actuar como gestores conscientes de nuestra propia energía vital. Pretender encarar esta jornada con hiperactividad o bajo la presión de exigencias extremas puede derivar en un desgaste prematuro de la reserva adrenérgica, afectando la calidad del descanso y el tono muscular.

Pautas de autorregulación somática y salud cardiovascular

Por estas razones, la premisa fundamental para el centro de la semana consiste en equilibrar la expansión del entusiasmo con prácticas de enraizamiento y calma. Es un momento propicio para tomar conciencia de la postura corporal, aliviar la carga sobre los hombros y mantener una respiración fluida que oxigene correctamente el torrente sanguíneo.

En el plano de la psicología integrativa, la marea leonina nos invita a conectar con la alegría genuina y el amor propio. Sin embargo, para que este proceso resulte terapéutico, debe estar desprovisto de la necesidad de aprobación externa. Cultivar una autoestima basada en el autorreconocimiento evita que la fluctuación de opiniones ajenas impacte sobre el plexo cardíaco.

En cuanto a la medicina preventiva y de estilo de vida, la recomendación para hoy se orienta hacia la práctica de la regulación neurovegetativa. Realizar estiramientos suaves del tórax, masajes en la zona del esternón y ejercicios de elongación cervical ayudará a liberar la tensión mecánica que suele acumularse alrededor del músculo cardíaco.

En el aspecto nutricional, la intensa radiación de fuego sugiere priorizar el consumo de alimentos antioxidantes y vasodilatadores naturales. Las frutas rojas, las semillas de chía, los vegetales ricos en potasio y la ingesta abundante de agua limpia permitirán mantener la fluidez hemática y proteger la función del endotelio vascular.

Al concluir este día de profunda renovación energética, regalarse un baño con sales relajantes o una caminata nocturna a ritmo tranquilo facilitará la asimilación del ciclo lunar. Escuchar el ritmo del propio corazón asegurará atravesar el resto de la semana laboral con lucidez, vitalidad en equilibrio y una absoluta serenidad interior.

Incorporar estiramientos tor&aacute;cicos, alimentos antioxidantes y momentos de pausa sostendr&aacute; la vitalidad del sistema cardiovascular. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica, Internet.

Incorporar estiramientos torácicos, alimentos antioxidantes y momentos de pausa sostendrá la vitalidad del sistema cardiovascular. Foto: Astrología y salud holística, Internet.

Cuatro prácticas de bienestar para la Luna Nueva

  • Apertura de pecho: Realizá tres series de estiramientos de brazos hacia atrás para aliviar la tensión acumulada en la columna dorsal.

  • Respiración coherente: Dedicá cinco minutos a inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos para regular la frecuencia cardíaca.

  • Nutrición vascular: Sumá alimentos ricos en antioxidantes como frutos rojos, infusiones de hibisco o vegetales verdes a tu dieta diaria.

  • Desconexión nocturna: Evitá las pantallas luminosas al menos 45 minutos antes de dormir para permitir que el ritmo cardíaco descienda naturalmente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

  • ¿Por qué se puede sentir mayor palpitación o calor interno durante la Luna Nueva en Leo?

    Porque la conjunción del Sol y la Luna en un signo de fuego activa el centro cardiovascular y acelera el flujo de energía en el organismo.

  • ¿Qué ejercicio suave se recomienda para calmar el pecho al final del día?

    La postura de extensión torácica sobre un rodillo o almohada suave, acompañada de respiraciones lentas y profundas hacia el abdomen.

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