Astrología y salud holística: cómo revitalizar el plexo cardíaco este miércoles 12 de agosto

En el plano de la psicología integrativa, la marea leonina nos invita a conectar con la alegría genuina y el amor propio. Sin embargo, para que este proceso resulte terapéutico, debe estar desprovisto de la necesidad de aprobación externa. Cultivar una autoestima basada en el autorreconocimiento evita que la fluctuación de opiniones ajenas impacte sobre el plexo cardíaco.

En cuanto a la medicina preventiva y de estilo de vida, la recomendación para hoy se orienta hacia la práctica de la regulación neurovegetativa. Realizar estiramientos suaves del tórax, masajes en la zona del esternón y ejercicios de elongación cervical ayudará a liberar la tensión mecánica que suele acumularse alrededor del músculo cardíaco.

En el aspecto nutricional, la intensa radiación de fuego sugiere priorizar el consumo de alimentos antioxidantes y vasodilatadores naturales. Las frutas rojas, las semillas de chía, los vegetales ricos en potasio y la ingesta abundante de agua limpia permitirán mantener la fluidez hemática y proteger la función del endotelio vascular.

Al concluir este día de profunda renovación energética, regalarse un baño con sales relajantes o una caminata nocturna a ritmo tranquilo facilitará la asimilación del ciclo lunar. Escuchar el ritmo del propio corazón asegurará atravesar el resto de la semana laboral con lucidez, vitalidad en equilibrio y una absoluta serenidad interior.

Incorporar estiramientos torácicos, alimentos antioxidantes y momentos de pausa sostendrá la vitalidad del sistema cardiovascular. Foto: Astrología y salud holística, Internet.

Cuatro prácticas de bienestar para la Luna Nueva

Apertura de pecho: Realizá tres series de estiramientos de brazos hacia atrás para aliviar la tensión acumulada en la columna dorsal.

Respiración coherente: Dedicá cinco minutos a inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos para regular la frecuencia cardíaca.

Nutrición vascular: Sumá alimentos ricos en antioxidantes como frutos rojos, infusiones de hibisco o vegetales verdes a tu dieta diaria.

Desconexión nocturna: Evitá las pantallas luminosas al menos 45 minutos antes de dormir para permitir que el ritmo cardíaco descienda naturalmente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)