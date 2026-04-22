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PUAM mayo 2026: cuánto se cobra con aumento y bono de ANSES

ANSES actualiza la PUAM en mayo 2026 con un aumento del 3,4% en base a la inflación y mantiene el bono de $70.000 para reforzar los ingresos. Con ambos conceptos, el monto total supera los $380.000.

PUAM mayo 2026: cuánto se cobra con aumento y bono de ANSES

PUAM mayo 2026: cuánto se cobra con aumento y bono de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en mayo de 2026 una nueva actualización en los haberes previsionales, en línea con el esquema de movilidad mensual basado en la inflación. Este ajuste impacta directamente en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se calcula como un porcentaje del haber mínimo jubilatorio.

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El incremento responde al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que registró una suba del 3,4%. A partir de este indicador, ANSES actualiza todas las prestaciones, incluidas las destinadas a los sectores más vulnerables, y mantiene además el pago de un bono extraordinario para reforzar ingresos.

Cuánto cobra la PUAM en mayo 2026 con el aumento

El sistema vigente establece que la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su valor se ajusta automáticamente cada vez que se actualiza ese haber.

Con la suba aplicada en mayo, el haber mínimo asciende a $393.250,16, lo que lleva la PUAM a un monto base de $314.600,13. Este valor corresponde al ingreso mensual sin refuerzos adicionales.

Al tratarse de un mecanismo automático, el aumento se acredita sin necesidad de realizar trámites, ya que forma parte de la movilidad previsional establecida por el Decreto 274/24, que fija actualizaciones mensuales según la inflación.

ANSES_jubilados

Bono de $70.000: cuánto se cobra en total con la PUAM

Al monto base se le suma el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene para acompañar a los ingresos más bajos del sistema previsional.

De esta manera, el total a cobrar por los beneficiarios de la PUAM en mayo 2026 asciende a:

  • PUAM (80% del haber mínimo): $314.600,13
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total mensual: $384.600,13

Este refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa.

El bono alcanza a jubilados y pensionados del sistema general, titulares de la PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas, incluyendo pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Cuándo se cobra la PUAM en mayo

El pago de la PUAM se realiza según el calendario habitual de ANSES, organizado por la terminación del DNI. Las fechas se distribuyen a lo largo del mes y pueden presentar modificaciones por feriados bancarios, como el 1° de mayo (Día del Trabajador) y el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también pueden consultar el detalle de la liquidación.

Con esta actualización, la PUAM vuelve a ajustarse en función de la inflación, manteniendo el esquema de movilidad mensual y sumando el refuerzo económico que busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de suba de precios.

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