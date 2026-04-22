Jorgelina Cardoso salió a bancar a Tini Stoessel y encendió otra vez la polémica: "No estás..."

Lejos de dejar pasar el gesto, Tini recogió el guante y respondió con afecto de manera pública: “Gracias, Jor. Qué lindo verte, te quiero”. Con esas palabras, dejó en evidencia la cercana amistad que las une, algo que quedó sellado frente a todos.

Durante la noche, Jorgelina Cardoso también mostró la reacción de sus hijas, que vivieron el recital con intensidad, cantando cada tema y emocionándose hasta las lágrimas en algunos pasajes. “Las letras que le llegan al corazón”, escribió en otra de sus publicaciones, destacando el impacto del show.

Pero más allá del despliegue musical, lo que terminó instalándose con fuerza fue ese gesto puntual en un momento delicado. En el mundo del espectáculo, donde cada detalle se analiza al milímetro, el mensaje de Cardoso no fue uno más y volvió a poner a Tini Stoessel en el centro de la conversación.

IG Tini Stoessel y Jorgelina Cardoso

Qué dice el estremecedor audio que se filtró sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Lo que comenzó como un gesto digital que no pasó inadvertido —un “dejar de seguirse” entre Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui hacia Emilia Mernes— terminó derivando en una polémica mucho más profunda de lo que se imaginaba en un principio. En las últimas horas, la circulación de un audio encendió las alarmas y llevó la discusión a un nivel completamente distinto, con una acusación de fuerte impacto que salpica al entorno del pasado de la actual novia de Rodrigo de Paul.

Según la versión que tomó fuerza en X (ex Twitter), Tini Stoessel le habría revelado tiempo atrás a Emilia Mernes una situación extremadamente delicada que habría atravesado en un momento personal complicado, vinculada presuntamente a una persona cercana a su padre, Alejandro Stoessel. El quiebre total entre ambas artistas, siempre de acuerdo a este relato no confirmado, se habría producido cuando Emilia, en pleno desarrollo de su etapa artística .mp3, eligió colaborar laboralmente con ese mismo individuo, lo que habría generado un tenso episodio tras bambalinas durante uno de sus shows.

El audio viral —cuya procedencia y autoría son desconocidas— aporta más leña al fuego. En el fragmento que circula en redes se escucha: “Tini fue a cantar al show de Emilia y descubre que ella había contratado a este chabón… por eso todo mal”. Rápidamente, el clip se replicó y se convirtió en tendencia, alimentando todo tipo de especulaciones.

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De acuerdo con ese mismo testimonio, la información habría surgido del círculo cercano de La Joaqui, lo que también explicaría por qué otras figuras de la escena urbana habrían tomado distancia. “No es por un pibe ni por futbolistas, fue una traición”, agrega la voz del audio, reforzando la idea de que el conflicto tendría un trasfondo mucho más serio de lo que se creía.

Como era de esperar, el tema explotó en redes sociales, donde las posturas se polarizaron rápidamente. Mientras algunos usuarios manifestaron su preocupación ante la gravedad de lo que se describe, otros cuestionaron la credibilidad de la historia y remarcaron que, de tratarse de un hecho real, el entorno de los Stoessel habría avanzado por vías legales. En paralelo, seguidores de Emilia Mernes sugirieron que podría tratarse de una maniobra para afectar su imagen pública.

En este contexto cargado de versiones cruzadas, también resurgieron dichos previos de Martín Cirio, quien semanas atrás había insinuado que el motivo del distanciamiento era “mucho más fuerte” de lo que trascendía. Sin voces oficiales que confirmen o desmientan estas versiones, el escándalo no solo sigue creciendo, sino que suma un capítulo cada vez más oscuro dentro del universo del pop argentino actual.